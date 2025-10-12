खेलों में ग्रामीण युवा प्रतिभाओं ने दिखाया उत्साह

बूंदी. खेल संकुल में प्रतियोगिता में भाग लेते खिलाड़ी।
बूंदी. मेरा युवा भारत केंद्र, बूंदी के तत्वावधान में नेहरू युवा मंडल संस्थान, जखाणा के द्वारा ब्लॉक स्तरीय खेल प्रतियोगिता खेल संकुल में प्रारंभ हुई। प्रतियोगिता उद्घाटन समारोह के मुय अतिथि क्रीड़ा भारती चित्तौड़ प्रांत के क्रीड़ा केंद्र प्रमुख विजयभान सिंह चौहान रहे। अध्यक्षता पूर्व खेल अधिकारी सुरेंद्र सिंह सोलंकी ने की।
विशिष्ट अतिथि जिला खो खो संघ के कोषाध्यक्ष शादाब अली रहे। मां सरस्वती को माल्यार्पण एवं दीप प्रज्ज्वलन से शुरू हुए उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि प्रांत क्रीड़ा केन्द्र प्रमुख चौहान ने कहा कि केन्द्र सरकार की फिट इंडिया मुहिम के तहत ग्रामीण अंचल की प्रतिभाओं को मंच प्रदान करने की ये सार्थक मुहिम हैं, इससे छुपी हुई प्रतिभाएं व युवा निखरकर स्व कौशल को प्रदर्शित करते हैं। अध्यक्षता कर रहे सिंह ने खेलों की दैनिक जीवन में महत्ता के विषय में विस्तृत जानकारी देते हुए कहा कि खेलो से व्यक्ति का सर्वांगीण विकास संभव है। विशिष्ट अतिथि खो खो संघ कोषाध्यक्ष अली ने भी विचार व्यक्त किए। संचालन कबड्डी कोच बुद्धिप्रकाश गोचर ने किया।
प्रतियोगिता निर्णायक मंडल में शामिल सुदर्शन मीणा, धनराज गोचर, विनोद कुमार, देशराज गुर्जर, रामावतार, कौशल्या, सुनील चौधरी का अभिनंदन किया गया। प्रतियोगिता संयोजक सियाराम गोचर ने बताया कि कबड्डी (बालक वर्ग), खो खो (बालिका वर्ग), 100 मी. दौड़(बालक व बालिका वर्ग), लंबी कूद (बालक व बालिका वर्ग) आदि खेलों में बूंदी ब्लॉक के ग्रामीण युवा खिलाड़ियों ने दमखम दिखाया। समारोह के उपरांत खो-खो का उद्घाटन मैच खेला गया, अतिथियों द्वारा खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर एवं फीता काटकर मैच का शुभारंभ किया गया।
