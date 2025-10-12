खेलों में ग्रामीण युवा प्रतिभाओं ने दिखाया उत्साह

विशिष्ट अतिथि जिला खो खो संघ के कोषाध्यक्ष शादाब अली रहे। मां सरस्वती को माल्यार्पण एवं दीप प्रज्ज्वलन से शुरू हुए उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि प्रांत क्रीड़ा केन्द्र प्रमुख चौहान ने कहा कि केन्द्र सरकार की फिट इंडिया मुहिम के तहत ग्रामीण अंचल की प्रतिभाओं को मंच प्रदान करने की ये सार्थक मुहिम हैं, इससे छुपी हुई प्रतिभाएं व युवा निखरकर स्व कौशल को प्रदर्शित करते हैं। अध्यक्षता कर रहे सिंह ने खेलों की दैनिक जीवन में महत्ता के विषय में विस्तृत जानकारी देते हुए कहा कि खेलो से व्यक्ति का सर्वांगीण विकास संभव है। विशिष्ट अतिथि खो खो संघ कोषाध्यक्ष अली ने भी विचार व्यक्त किए। संचालन कबड्डी कोच बुद्धिप्रकाश गोचर ने किया।