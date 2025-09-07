श्री जी की निकाली शोभायात्रा, जिनालयों में गूंजे जयकारे

बूंदी. जैन समाज के चल रहे दशलक्षण पर्व के तहत शनिवार को अनंत चतुर्दशी के अवसर पर जुलूस निकाला गया। चातुर्मास मीडिया प्रभारी अभिषेक जैन ने बताया कि जुलूस आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर सोत्या पाड़ा से शुरू होकर नाहर का चोहटा, तिलक चौक ,सदर बाजार ,चौमुखा बाजार, चूड़ी बाजार, मोची बाजार, काग•ाी देवरा, सेठ जी का चौक, बटक भेरू पाड़ा होते वापस सोत्या पाड़ा स्थित आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर पहुंचकर संपन्न हुआ। जहां पर भगवान के अभिषेक किए गए। जुलूस में भगवान विमान में विराजमान थे। भक्ति गीतों पर महिला पुरुषों ने जुलूस में नृत्य भी किया। जगह-जगह पर मार्ग में भजन भी प्रस्तुत किए गए। इस दौरान समाज अध्यक्ष संतोष पाटनी, मंत्री योगेंद्र जैन, उपाध्यक्ष सुनील बाकलीवाल, चातुर्मास समिति संयोजक दीपक गंगवाल सहित महिला,पुरुष, बच्चे मौजूद रहे।