एक ही रात में छह घरों में चोरी, नकदी व कीमती सामान चुराए

लाखेरी. शहर के एसीसी सीमेंट उद्योग की कॉलोनी में चोरों ने छह सूने मकानों में वारदात को अंजाम दिया। चोर मकानों से कीमती सामान सहित नकदी भी ले गए। एक ही रात में छह जगह चोरी की घटना से शहर तथा कॉलोनी में हडक़ंप मच गया। एक मकान में लगे सीसीटीवी केमरे के फुटेज में पांच संदिग्ध भी दिखाई दे रहे है। पुलिस ने सीसी टीवी के फुटेज तथा एफएसएल टीम की सहायता से अज्ञात चोरों की तलाश शुरू कर
दी है।
जानकारी अनुसार पहली चोरी की वारदात का एसीसी डीएवी स्कूल के समीप स्थित राकेश गौतम के मकान में हुई। घटना का पता तब चला जब गौतम रामदेवरा दर्शन कर रविवार सुबह घर पहुंचे। गौतम को घर के बाहर मैन गेट का ताला टूटा देख कर होश उड़ गए। गौतम भीतर पहुंचे तो उनके होश उड़ गए। चोरों ने गौतम के घर की अलमारी को तोडक़र सोने चांदी के जेवर सहित 15 हजार की नकदी चुरा ली। दूसरी वारदात गौतम के सामने की लाइन में रहने वाली सुशील विलिस की घर में हुई। यहां भी चोरों ने घर के दरवाजे पर लगे ताले को तोड़ कर कमरे में अलमारी का लॉक तोडक़र सामान बिखेर दिया। वारदात के समय यह परिवार जयपुर गया हुआ था। पड़ोसियों ने ही चोरी की सूचना दी। तीसरी वारदात पास ही डीएवी स्कूल से रिटायर टीचर अशोक कुमार के यहां हुई। चौथी घटना हेमराज सैनी के यहां व पांचवी पास ही अफरोज की मकान पर और छठी चोरी की घटना शिवप्रकाश के मकान पर हुई। थानाधिकारी सुभाष चंद शर्मा ने बताया कि एसीसी कॉलोनी में एक ही रात में छह चोरियों की वारदात का पता
चला है।
जानकारी करने पर सभी चोरी की वारदात करने का तरीका एक जैसा लग रहा है। वही एक मकान से संदिग्ध व्यक्तियों की फुटेज भी सामने आए है। मौके पर एफएसएल टीम को बुलवा लिया गया है। सीसी टीवी फुटेज के आधार तथा मुखबिर की सहायता से पुलिस अज्ञात चोरों की तलाश में जुट गई है।
वारदात के फुटेज सौंपे, फिर भी आरोपी पकड़ से बाहर
नैनवां. शहर के हाउङ्क्षसग बोर्ड कॉलोनी में हुई चोरियों की वारदात के आरोपियों को गिरफ्तार करने
की मांग को लेकर रविवार को हाउङ्क्षसग बोर्ड कॉलोनी विकास समिति के तत्वावधान में कॉलोनी के लोगों ने पुलिस उपाधीक्षक व थानाधिकारी को ज्ञापन देकर थाने पर प्रदर्शन किया।
ज्ञापन में लिखा है कि हाउङ्क्षसग बोर्ड में 4 जुलाई को सात मकानों में चोरी की वारदात हुई थी, जिसके सीसीटीवी फुटेज भी उपलब्ध थे, जिसमे चोरों के चेहरे पहचानने में आ रहे थे। मामले दर्ज होने के बाद भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। 12 अगस्त को भी शाम चार बजे के लगभग एक कार में चोर हाउङ्क्षसग बोर्ड में आए, जिन्होंने हाउङ्क्षसग बोर्ड से दो बकरियां चोरी कर ली। वारदात करने वाले एक आरोपी का हुलिया पहचानने में आ रहा है। मामला दर्ज करवा कर घटना के सीसीटीवी फुटेज भी उपलब्ध करवा दिए। दोनों घटनाओं पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तीन दिन में उक्त दोनों वारदातें करने वालो को गिरफ्तार नहीं किया तो हाउङ्क्षसग बोर्ड के वाङ्क्षशदे प्रदर्शन कर रोड जाम किया जाएगा। ज्ञापन देने वालो में महावीर शर्मा, शंकरलाल मीणा, सुगनचंद मीणा, आशाराम मीणा, जाकिर सहित दो दर्जन लोग शामिल थे।