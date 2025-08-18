एक ही रात में छह घरों में चोरी, नकदी व कीमती सामान चुराए

लाखेरी. शहर के एसीसी सीमेंट उद्योग की कॉलोनी में चोरों ने छह सूने मकानों में वारदात को अंजाम दिया। चोर मकानों से कीमती सामान सहित नकदी भी ले गए। एक ही रात में छह जगह चोरी की घटना से शहर तथा कॉलोनी में हडक़ंप मच गया। एक मकान में लगे सीसीटीवी केमरे के फुटेज में पांच संदिग्ध भी दिखाई दे रहे है। पुलिस ने सीसी टीवी के फुटेज तथा एफएसएल टीम की सहायता से अज्ञात चोरों की तलाश शुरू कर

दी है।

जानकारी अनुसार पहली चोरी की वारदात का एसीसी डीएवी स्कूल के समीप स्थित राकेश गौतम के मकान में हुई। घटना का पता तब चला जब गौतम रामदेवरा दर्शन कर रविवार सुबह घर पहुंचे। गौतम को घर के बाहर मैन गेट का ताला टूटा देख कर होश उड़ गए। गौतम भीतर पहुंचे तो उनके होश उड़ गए। चोरों ने गौतम के घर की अलमारी को तोडक़र सोने चांदी के जेवर सहित 15 हजार की नकदी चुरा ली। दूसरी वारदात गौतम के सामने की लाइन में रहने वाली सुशील विलिस की घर में हुई। यहां भी चोरों ने घर के दरवाजे पर लगे ताले को तोड़ कर कमरे में अलमारी का लॉक तोडक़र सामान बिखेर दिया। वारदात के समय यह परिवार जयपुर गया हुआ था। पड़ोसियों ने ही चोरी की सूचना दी। तीसरी वारदात पास ही डीएवी स्कूल से रिटायर टीचर अशोक कुमार के यहां हुई। चौथी घटना हेमराज सैनी के यहां व पांचवी पास ही अफरोज की मकान पर और छठी चोरी की घटना शिवप्रकाश के मकान पर हुई। थानाधिकारी सुभाष चंद शर्मा ने बताया कि एसीसी कॉलोनी में एक ही रात में छह चोरियों की वारदात का पता

चला है।

जानकारी करने पर सभी चोरी की वारदात करने का तरीका एक जैसा लग रहा है। वही एक मकान से संदिग्ध व्यक्तियों की फुटेज भी सामने आए है। मौके पर एफएसएल टीम को बुलवा लिया गया है। सीसी टीवी फुटेज के आधार तथा मुखबिर की सहायता से पुलिस अज्ञात चोरों की तलाश में जुट गई है।