12 अगस्त 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बूंदी

पानी भरने से सोयाबीन व उड़द की फसल हुई खराब

क्षेत्र के बड़ाखेड़ा, पापड़ी, जाड़ला, माखीदा, लबान, बहड़ावली, बंसवाडा आदि गावों में खेतों में जलभराव होने के चलते किसान परेशान है।

बूंदी

pankaj joshi

Aug 12, 2025

पानी भरने से सोयाबीन व उड़द की फसल हुई खराब
बडाखेडा. खेतों में खराब हुई फसलों की टैक्टर से हंकाई करता किसान।

बड़ाखेड़ा. क्षेत्र के बड़ाखेड़ा, पापड़ी, जाड़ला, माखीदा, लबान, बहड़ावली, बंसवाडा आदि गांवों में खेतों में जलभराव होने के चलते किसान परेशान है। उन्होंने पानी सूखते ही ट्रैक्टर चला दिया। सोयाबीन, उडद की फसल में पानी भरने के कारण गलकर नष्ट हो चुकी है। ऐसे में किसानों के पास दूसरा कोई रास्ता भी नहीं था।

किसानों का कहना है कि सोयाबीन, उड़द की फसल में जो खर्चा लगना था, वह लग चुका है, लेकिन बारिश से खेतों में पानी भरने से सपनों पर पानी फेर दिया। ऐसे में मजबूरन खेतों में ट्रैक्टर चलाकर हंकाई कर रहे है, ताकि रबी की अगली फसल के लिए खेत को तैयार किया जा सके। क्योंकि अब खरीफ की फसल तो नहीं हो सकती, लेकिन रबी की फसल बुवाई के लिए तैयारियां शुरू कर दी है

मजबूरन फसल पर चलाना पड़ा ट्रैक्टर
जाड़ला गांव निवासी गिरिराज मीणा ने बताया कि खेतों में लगातार बारिश के चलते पानी भरने के कारण फसल खराब हो गई थी। किसानों ने पैसा खर्च करके खरीफ की फसलों को बचाने के लिए प्रयास किए, लेकिन फसलें नहीं बच पाई। किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है। ऐसे में सरकार को किसानों की मदद करनी चाहिए।

रबी की फसल तैयारी में जुटे किसान
किसानों ने बताया कि खेतों में सोयाबीन व उड़द की फसल बुवाई कर चुके थे। बीज अंकुरित हो चुका था। खरपतवार को नष्ट करने के लिए कीटनाशक दवाओं का छिड़काव भी कर दिया गया था, लेकिन लगातार हुई बारिश से खेतों में पानी भर गया था, जिसके चलते फसलें गलने लगी थी। किसानों ने मौसम साफ होते ही खेतों में ट्रैक्टर चलाकर हंकाई कर रहे हैं ताकि सरसों, चना, गेहूं की बुवाई के लिए खेत खराब नहीं होंगे।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Bundi Rajasthan News

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

12 Aug 2025 05:25 pm

Hindi News / Rajasthan / Bundi / पानी भरने से सोयाबीन व उड़द की फसल हुई खराब

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.