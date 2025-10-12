Patrika LogoSwitch to English

बूंदी

उल्लेखनीय कार्य करने वाले शिक्षकों को किया सम्मानित

प्राइवेट स्कूल वेलफेयर सोसायटी का सम्मान समारोह कार्यक्रम शनिवार को बायपास रोड स्थित एक निजी रिजॉर्ट में आयोजित हुआ।

less than 1 minute read

बूंदी

image

pankaj joshi

Oct 12, 2025

उल्लेखनीय कार्य करने वाले शिक्षकों को किया सम्मानित

बूंदी. प्राईवेट स्कूल वेल्फेयर सोसायटी के समान समारोह में शिक्षकों को सम्मानित करते अतिथि।

बूंदी. प्राइवेट स्कूल वेलफेयर सोसायटी का सम्मान समारोह कार्यक्रम शनिवार को बायपास रोड स्थित एक निजी रिजॉर्ट में आयोजित हुआ। जिसमें उल्लेखनीय कार्य करने वालो शिक्षकों को शिक्षक सम्मान-2025 से नवाजा गया। सम्मान पाकर शिक्षकों के चेहरे खिल उठे। कार्यक्रम में जिले की 850 प्रतिभाओं का सम्मान किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कोटा दक्षिण विधायक संदीप शर्मा थे। अध्यक्षता भाजपा जिलाध्यक्ष रामेश्वर मीणा ने की।

विशिष्ट अतिथि सैनिक कल्याण बोर्ड अध्यक्ष प्रेमचंद बाजौर, सहायक निदेशक धनराज मीणा, जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक प्रीति बाला शर्मा, अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक प्रहलाद शर्मा, अतिरिक्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी प्रथम कृष्ण दत्त शर्मा व प्राइवेट एजुकेशन सोसायटी के प्रदेश अध्यक्ष कोडाराम भादू, कोटा अध्यक्ष संजय शर्मा रहे। जिला अध्यक्ष हरीश तिवारी, संयोजक हिमत सिंह गौड व सह संयोजक मूलचंद शर्मा ने स्वागत भाषण पढ़ा।

अतिथियों के समक्ष विश्वनाथ भारद्वाज, संरक्षक लोकेश सुखवाल व जावेद अहमद द्वारा राज्य सरकार के प्रतिनिधियों के समक्ष एवं प्रदेश पदाधिकारियों के समक्ष प्राइवेट स्कूल की मांगों को मंच के माध्यम से पुरजोर तरीके से उठाया गया। इन मांगों में आरटीई भुगतान में समस्याएं एवं खामियां, पोर्टल द्वारा अनेक सूचनाओं का भार।

जिससे बालकों की पढ़ाई बाधित, प्राइवेट स्कूल्स को भी सरकारी विद्यालय के समान सुविधाएं उपलब्ध करवाना। संरक्षक मंडल के सदस्य राजेश कुमार पब्बी, कविता जैन, सुरेंद्र तिवारी, जेम्स थॉमस, शहर अध्यक्ष अशोक जायसवाल व अब्दुल वाजिद, मेघराज शर्मा ने भी संगठन को मजबूत करने एवं अपनी मांगों को पूरा करने का मांग पत्र अतिथियों के समक्ष रखा। वक्ताओं ने प्राइवेट स्कूल की समस्याओं को राजस्थान सरकार तक पहुंचाकर निवारण करने का प्रयास करने का आश्वासन दिया। संचालन हिम्मत सिंह गौड ने किया।

Hindi News / Rajasthan / Bundi / उल्लेखनीय कार्य करने वाले शिक्षकों को किया सम्मानित

