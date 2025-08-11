शहर में कल निकलेगी तीज माता की सवारी, मेला मंच पर होंगे सांस्कृतिक कार्यक्रम

बूंदी. नगरपरिषद की ओर से हर वर्ष की भांति 15 दिवसीय कजली तीज महोत्सव का आागज 12 अगस्त को शहर में निकाली जाने वाली तीज माता की शोभायात्रा के साथ होगा। इसी के साथ मेले का श्रीगणेश होगा। अगले दिन 13 को भी शहर में तीज माता की शोभायात्रा निकलेगी। वहीं 15 दिनों तक मेला मंच पर सांस्कृतिक सहित कई कार्यक्रम आयोजित होंगे। रविवार को शहर के नगर परिषद सभागार में 15 दिवसीय तीज मेले के फोल्डर का विमोचन समिति संयोजक व सभापति सरोज अग्रवाल की अगुवाई में समिति सदस्यों ने किया। सभापति अग्रवाल ने बताया कि 12 अगस्त को कजली तीज माता की शोभायात्रा शाम 5 बजे रामप्रकाश टॉकीज से प्रारंभ होगी जो सूरज जी का बड़, नाहर का चौहट्टा, तिलक चौक, सदर बाजार, चौमुखा बाजार, सब्जी मंडी रोड, नगरपरिषद के सामने होती हुई खोजा गेट रोड स्थित कुंभा स्टेडियम में पहुंचेगी। जहां मेले का विधिवत शुभारंभ अतिथियों द्वारा किया जाएगा।
अगले दिन 13 अगस्त को भी रामप्रकाश टॉकीज से शाम 5 बजे शोभायात्रा रवाना होगी जो तिलक चौक, सदर बाजार, चौमुखा बाजार, चौगान दरवाजा, इंद्रा मार्केट, खोजागेट रोड होते हुए कुंभ स्टेडियम पहुंचेगी। जहां अलगोजा कार्यक्रम आयोजित होगा। कार्यवाहक आयुक्त धर्मेंद्र मीणा, मेला समिति सदस्य कल्पना सेन, दिलबर भील, संदीप यादव मनीष सिसोदिया सहित सुरेश अग्रवाल,सुरेश परिहार व लोकेश दाधीच आदि ने अपने विचार रखें।
यह होंगे तीज मेला मंच पर कार्यक्रम
मेला मंच पर 14 अगस्त को सांस्कृतिक कार्यक्रम, 15 को ऑपरेशन ङ्क्षसदूर पर आधारित देशभक्ति कार्यक्रम, 16 को जन्माष्टमी महोत्सव और भजन संध्या, 17 को पर्यटन विभाग द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम, 18 को राजस्थानी कवि सम्मेलन, 19 को सांस्कृतिक कार्यक्रम, 20 को स्कूली बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम, 21 को कव्वाली मुकाबला, 22 को बॉलीवुड नाइट, 23 को अखिल भारतीय कवि सम्मेलन आयोजित होगा। जिसमें राष्ट्रीय स्तर के कवि कविता पाठ करेंगे। 24 अगस्त को रंगीला राजस्थान नाइट, 25 को स्टार नाइट और 26 अगस्त को पुरस्कार वितरण एवं बूंदी के सितारों द्वारा संगीत संध्या के साथ 15 दिवसीय मेले का समापन होगा।