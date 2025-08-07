प्रशासन ने नहीं ली सुध, भामाशाह 25 लाख की लागत से बना रहा विद्यालय भवन

नैनवां. अरण्या गांव निवासी भामाशाह महेंद्र मीणा द्वारा 25 लाख रुपए की लागत से अपने गांव अरण्या के भवन विहीन हुए उच्च प्राथमिक विद्यालय में भवन निर्माण कराया जा रहा। तीन कमरों के भवन पर छत डल गई। दो माह में भवन तैयार हो जाएगा। पुराना विद्यालय भवन जर्जर होने से विभाग द्वारा भवन डेमेज घोषित कर दिए जाने गांव में खुले आसमान के नीचे पढ़ रहे बच्चों को पढऩे के लिए सुरक्षित विद्यालय भवन मिल जाएगा।

जयपुर में भवन निर्माण का व्यवसाय करने वाले महेंद्र मीणा ने पांचवीं तक की पढ़ाई इसी विद्यालय में की थी। चार माह पहले 18 मार्च को विद्यालय में आयोजित वार्षिक व भामाशाह सम्मान समारोह में महेंद्र मीणा को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया था। विद्यालय का भवन की जर्जर स्थिति देखी तो समारोह में ही अपनी ओर से विद्यालय भवन के निर्माण की घोषणा की थी। अप्रेल माह में विद्यालय में तीन कमरों का निर्माण शुरू करा दिया। तीन कमरों पर छत पड़ गई। प्लास्टर का कार्य शुरू हो चुका है। आगामी दो माह में कमरों की फर्श, दरवाजे व खिडकियां लगाने का कार्य पूरा होते ही भवन विद्यालय के सुपुर्द कर दिया जाएगा।