बीजासन माता मंदिर पर रोप-वे की घोषणा कागजों में ही रह गई

बूंदी. इंद्रगढ़. क्षेत्र के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल श्री बीजासन माता मंदिर क्षेत्र में राज्य सरकार की ओर से की गई रोप-वे की घोषणा वन विभाग के अड़ंगे के चलते आज तक भी धरातल पर नहीं उतरी है। जबकि बीजासन माता मंदिर पर नवरात्र में देश भर से लाखों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए मंदिर पर आते हैं।
दो बार हो चुकी रोप-वे की घोषणा
बीजासन माता मंदिर पर पूर्व में कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में भी रोपवे की घोषणा हुई थी, लेकिन रोप-वे की घोषणा केवल कागजों में ही सिमट कर रह गई। और धरातल पर नहीं आ पाई। और अब बीजेपी सरकार में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने घोषणा कर दी, लेकिन एक साल बाद भी रूपरेखा कार्य शुरू नहीं हुआ।
श्रद्धालुओं को मिले लाभ
इंद्रगढ़ बीजासन माता मंदिर पर जाने वाले श्रद्धालुओं को ऊपर मंदिर की चढ़ाई खड़ी होने से बीमार श्रद्धालुओं को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। रोप-वे बनने के बाद बुजुर्ग, विकलांग व बीमार व्यक्ति भी आसानी से माता के दर्शन कर सकेंगे। रोप-वे के लिए श्री बीजासन माता कल्याण एवं विकास समिति 2018 से प्रयासरत हैं। मंदिर समिति ने कई बार रोप-वे के लिए क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों सहित राज्य व केंद्र सरकार को पत्र लिखकर रोकने की मांग की थी।
मंदिर समिति कर रही मांग
राज्य सरकार की घोषणा के बाद मंदिर समिति लगातार रोकने कार्य शुरू करवाने की मांग करती आ रही है। श्री बिजासन माता कल्याण एवं विकास समिति ने समस्याओं से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला व बूंदी जिला कलक्टर को भी अवगत करवाया हैं। राज्य सरकार के उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने गत बजट घोषणा में श्री बीजासन माता मंदिर पर रोप-वे निर्माण के लिए 18 करोड रुपए की घोषणा की थी, लेकिन अब तक रोपवे केवल घोषणा तक ही सिमटा हुआ है।
घोषणा के बाद से अभी तक बीजासन माता मंदिर पर रोप-वे का कार्य शुरू नहीं हुआ है। प्रशासनिक स्तर पर आश्वासन दिया गया है कि कुछ ही दिनों में कार्य शुरू हो जाएगा।
त्रिलोकी नाथ योगी, सचिव, श्री बीजासन माता कल्याण विकास समिति
मंदिर पर रोप-वे के लिए मंदिर समिति 2018 से प्रयासरत है। राज्य सरकार की घोषणा के बाद रूपरेखा कार्य शुरू नहीं हुआ। कार्य शुरू करवाने के लिए मंदिर समिति निरंतर जनप्रतिनिधियों को अवगत करवा रही है। जनप्रतिनिधियों से आश्वासन मिला है कि जल्द ही बीजासन माता मंदिर पर रोप-वे का कार्य शुरू करवाया जाएगा।
राजेश नरबान, उपाध्यक्ष, श्री बीजासन माता कल्याण एवं विकास समिति
बीजासन माता मंदिर पर बनाए जाने वाले रोप-वे में कुछ हिस्सा वन विभाग का आ रहा है। विभाग से अनुमति के लिए पत्राचार जारी है। अनुमति आने पर ही निर्माण कार्य शुरू हो सकेगा, जिसके लिए प्रयास जारी है।
प्रेम सैनी, पर्यटन अधिकारी, जिला पर्यटन विभाग, बूंदी