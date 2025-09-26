बीजासन माता मंदिर पर रोप-वे की घोषणा कागजों में ही रह गई

मंदिर समिति कर रही मांग

राज्य सरकार की घोषणा के बाद मंदिर समिति लगातार रोकने कार्य शुरू करवाने की मांग करती आ रही है। श्री बिजासन माता कल्याण एवं विकास समिति ने समस्याओं से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला व बूंदी जिला कलक्टर को भी अवगत करवाया हैं। राज्य सरकार के उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने गत बजट घोषणा में श्री बीजासन माता मंदिर पर रोप-वे निर्माण के लिए 18 करोड रुपए की घोषणा की थी, लेकिन अब तक रोपवे केवल घोषणा तक ही सिमटा हुआ है।