अतिवृष्टि से हुए नुकसान की सुध नहीं ली, प्रशासन को सौंपी खराबे की सूची

मीणा ने अतिवृष्टि से कोलोहेडा, करवर, सहण, मोडसा, खजूरी, आंतरदा, जरखोदा, गुढादेवजी, तलवास, ग्रेवल सड़क, सुरक्षा दीवार, पुलिया निर्माण, एनिकट दीवार, डामरीकृत सड़क, विद्यालय चारदीवारी, श्मशान घाट चारदीवारी माछली बांध वेस्टवेयर के पास पाल क्षतिग्रस्त, क्षतिग्रस्त एनिकट सहित चालीस जगह पर नुकसान की सूची सौंपी। साथ ही अतिवृष्टि से किसानो के हुए नुकसान के सर्वे के लिए क्रॉप कटिंग सर्वे करवाकर मुआवजा व बीमा कपनियो से नुकसान का क्लेम दिलाने की मांग उठाई है, जिससे किसानों को आर्थिक समस्या का सामना नहीं करना पड़े।