अतिवृष्टि से हुए नुकसान की सुध नहीं ली, प्रशासन को सौंपी खराबे की सूची

देई. जिला परिषद सदस्य कन्हैयालाल मीणा ने अतिवृष्टि से हुए नुकसान का कर्मचारियों अधिकारियो द्वारा जायजा नहीं लेने पर नुकसान की सूची मुख्य कार्यकारी अधिकारी को सौंपी। नुकसान की सूची का ज्ञापन जिला कलक्टर के नाम कलक्ट्री में सौंपा।
जिला परिषद सदस्य कन्हैयालाल मीणा ने बताया कि अतिवृष्टि से क्षेत्र मे नुकसान होने के बाद भी जिमेदार कर्मचारी अधिकारी मौके पर अभी तक नहीं पहुंचे, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड रहा है। इस बारे में सीईओ से अधिकारियो व कर्मचारियों को मौके पर भेजने व ब्लॉक मुख्यालय पर अधिकारियों कर्मचारियों व जनप्रतिनिधियों की बैठक आयोजित कर सर्वे करवाकर राहत दिलाने की मांग की।
मीणा ने अतिवृष्टि से कोलोहेडा, करवर, सहण, मोडसा, खजूरी, आंतरदा, जरखोदा, गुढादेवजी, तलवास, ग्रेवल सड़क, सुरक्षा दीवार, पुलिया निर्माण, एनिकट दीवार, डामरीकृत सड़क, विद्यालय चारदीवारी, श्मशान घाट चारदीवारी माछली बांध वेस्टवेयर के पास पाल क्षतिग्रस्त, क्षतिग्रस्त एनिकट सहित चालीस जगह पर नुकसान की सूची सौंपी। साथ ही अतिवृष्टि से किसानो के हुए नुकसान के सर्वे के लिए क्रॉप कटिंग सर्वे करवाकर मुआवजा व बीमा कपनियो से नुकसान का क्लेम दिलाने की मांग उठाई है, जिससे किसानों को आर्थिक समस्या का सामना नहीं करना पड़े।