बूंदी

पूर्व चेयरमैन के पुत्र व साडू ने करवाया था पार्षद पर हमला

भाजपा के पार्षद ओमप्रकाश गुर्जर पर जानलेवा हमला करने के आरोप में पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।

बूंदी

image

Narendra Agarwal

Nov 28, 2025

पूर्व चेयरमैन के पुत्र व साडू ने करवाया था पार्षद पर हमला

नैनवां. पार्षद पर सुपारी लेकर जानलेवा हमला करने के आरोप में गिरफ्तार पांचों आरोपी व आरोपियों को पकडऩे वाली पुलिस टीम।

नैनवां. भाजपा के पार्षद ओमप्रकाश गुर्जर पर जानलेवा हमला करने के आरोप में पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों में हिण्डौन सिटी की धाकड़ कॉलोनी बड़ी हवेली निवासी मोनू धाकड़, भरतपुर जिले के उच्चैन थाना क्षेत्र के सेरीकला निवासी विशाल सिंह मदेरणा, करवर थाना क्षेत्र के जरखोदा निवासी रवि उर्फ गोलू को सुपारी लेकर जानलेवा हमला करने के आरोप में बापर्दा व दो आरोपियों बामनगांव निवासी कौशल धाकड़ व नैनवां के वार्ड 16 निवासी आबिद हुसैन को सुपारी देकर हमला कराने के षडयंत्र में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया है। पुलिस जांच में सामने आया है कि पार्षद पर पूर्व पालिकाध्यक्ष के पुत्र राजकुमार गुर्जर व उसके साडू बामनगांव निवासी नवनीत गुर्जर ने हमला करने वाले तीनों आरोपियों को एक लाख 70 हजार रुपए की सुपारी देकर हमला कराया है। गुरुवार सुबह दोनों आरोपियों के घरों पर भी पुलिस ने दबिश भी दी, लेकिन दोनों आरोपी पकड़ में नहीं आए।

थानाधिकारी कमलेश शर्मा ने बताया कि घायल पार्षद ओमप्रकाश गुर्जर व पूर्व पालिकाध्यक्ष के पुत्र राजकुमार गुर्जर के बीच राजनीतिक रंजिश चल रही है। पार्षद ने पूर्व पालिकाध्यक्ष के पुत्र राजकुमार के अतिक्रमण की शिकायत की थी, जिस पर प्रशासन ने अतिक्रमण भी हटाया था। पार्षद की शिकायत पर ही पूर्व पालिकाध्यक्ष को पालिकाध्यक्ष से निलंबित किया था, जिससे आपसी मतभेद बढ़ गए और रंजिश हो गई, जिसको लेकर पूर्व पालिकाध्यक्ष के पुत्र राजकुमार गुर्जर व उसके साडू नवनीत गुर्जर ने बदला लेने के लिए षडयंत्र रचकर पार्षद ओमप्रकाश पर हमला करवाने के लिए आरोपी कौशल धाकड़ व आबिद हुसैन के माध्यम से तीनों आरोपियों मोनू, विशाल सिंह व रवि को एक लाख 70 हजार की सुपारी देकर पार्षद पर हमला करवाया था।

नदबई से पकड़े तीनों हमलावर
थानाधिकारी ने बताया कि 23 नवम्बर को हुए पार्षद पर हमले के समय आरोपी अज्ञात थे। आरोपी जिस कार में सवार थे। उसकी बूंदी रोड पर दुकानों के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों से पहचान की। कुछ संदिग्धों के मोबाइल नम्बर ट्रेस किए, जिसमें से एक आरोपी मोनू धाकड़ का ही मोबाइल चालू था। मोबाइल के आधार पर इस आरोपी की लोकेशन भरतपुर जिले के नदबई में मिली लोकेशन के आधार पर पुलिस टीम नदबई पहुंची तो मोनू व दो अन्य आरोपी विशाल सिंह रवि उर्फ गोलू भी उसके साथ ही मिले। तीनों आरोपियों को डिटेन कर थाने पर लाकर पूछताछ की तो हमले की वारदात करना कबूल की। आरोपियों ने पूछताछ में आरोपी कौशल का नाम बताया तो कौशल ने आरोपी आबिद हुसैन का नाम बताया। थानाधिकारी ने बताया कि कौशल व तीनों जयपुर में साथ ही रहते थे। पूर्व पालिकाध्यक्ष के पुत्र राजकुमार के साडू नवनीत ने कौशल से बातचीत की तो पार्षद पर हमला करने के लिए सुपारी की एक लाख 70 हजार रुपए की राशि तय की आरोपी आबिद ने राशि पहुंचाई। उसके बाद कौशल ने हमला करने वाले तीनों आरोपियों से बात की।

पुलिस टीम में यह रहे शामिल
वारदात का खुलासा कर आरोपियों को नदबई से गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में थानाधिकारी कमलेश शर्मा, हेडकांस्टेबल खुमान सिंह, कांस्टेबल बुद्धराज, आरिफ, रामेश्वर, रामप्रसाद, बल्लो सिंह, विनोद, महावीर, राजेन्द्र, सुरेश, सुरज्ञान व शमशेर शामिल थे।

Published on:

28 Nov 2025 12:11 pm

Hindi News / Rajasthan / Bundi / पूर्व चेयरमैन के पुत्र व साडू ने करवाया था पार्षद पर हमला

बूंदी

