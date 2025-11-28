पूर्व चेयरमैन के पुत्र व साडू ने करवाया था पार्षद पर हमला

नदबई से पकड़े तीनों हमलावर

थानाधिकारी ने बताया कि 23 नवम्बर को हुए पार्षद पर हमले के समय आरोपी अज्ञात थे। आरोपी जिस कार में सवार थे। उसकी बूंदी रोड पर दुकानों के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों से पहचान की। कुछ संदिग्धों के मोबाइल नम्बर ट्रेस किए, जिसमें से एक आरोपी मोनू धाकड़ का ही मोबाइल चालू था। मोबाइल के आधार पर इस आरोपी की लोकेशन भरतपुर जिले के नदबई में मिली लोकेशन के आधार पर पुलिस टीम नदबई पहुंची तो मोनू व दो अन्य आरोपी विशाल सिंह रवि उर्फ गोलू भी उसके साथ ही मिले। तीनों आरोपियों को डिटेन कर थाने पर लाकर पूछताछ की तो हमले की वारदात करना कबूल की। आरोपियों ने पूछताछ में आरोपी कौशल का नाम बताया तो कौशल ने आरोपी आबिद हुसैन का नाम बताया। थानाधिकारी ने बताया कि कौशल व तीनों जयपुर में साथ ही रहते थे। पूर्व पालिकाध्यक्ष के पुत्र राजकुमार के साडू नवनीत ने कौशल से बातचीत की तो पार्षद पर हमला करने के लिए सुपारी की एक लाख 70 हजार रुपए की राशि तय की आरोपी आबिद ने राशि पहुंचाई। उसके बाद कौशल ने हमला करने वाले तीनों आरोपियों से बात की।