स्कूल भवन गिरा भूली सरकार,अभिभावकों पर बढ़ा छह हजार रुपए का भार

हिण्डोली. नगरपालिका क्षेत्र के पुलिस उपाधीक्षक कार्यालय के सामने वर्षों से स्थित प्राथमिक विद्यालय खाटी आतरी का जर्जर भवन मानसून के दौरान समसा द्वारा जमींदोज किया गया था। इसके बाद से डेढ़ माह से यहां के तीन दर्जन छात्रों को प्रतिदिन पढ़ाई के लिए हिण्डोली के सीनियर सेकंडरी विद्यालय में वाहन के जरिए जाना पड़ रहा है। यहां का स्टाफ भी बालकों को पढ़ाने वहां जाता है।

जानकारी अनुसार मानसून में शिक्षा विभाग द्वारा जर्जर भवनों को जमींदोज करने के आदेश जारी हुए थे। सितंबर माह में हिण्डोली नगरपालिका क्षेत्र के खाटी आतरी प्राथमिक विद्यालय भी जर्जर होने से इसे भी ध्वस्त कर दिया गया। शुरू में तो छात्रों को भवन के अभाव में पढ़ाई प्रभावित हुई। बाद में पंचायत पदेन शिक्षा अधिकारी ने कस्बे से करीब एक किलोमीटर दूर स्कूल को अस्थाई रूप से पीईईओ विद्यालय में ही संचालित करने के निर्देश दिए, जिससे 15 सितंबर से खाटी आतरी के बालकों को एक वैन में बैठाकर सुबह स्कूल लाते है, शाम को वापस गांव भिजवा दिया जाता है।