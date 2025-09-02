चलती ट्रेन से गिरा दूल्हा, शादी करके लौट रहा था, गंभीर हालत में कोटा किया रेफर

जहां रेलवे स्टेशन से गंभीर घायल युवक को लाखेरी सामुदायिक अस्पताल पहुंचाया, जहां से चिकित्सक ने गंभीर घायल युवक का प्राथमिक उपचार कर कोटा रेफर कर दिया। घटना में युवक का एक हाथ कट कर शरीर से अलग हो गया। घायल युवक ईश्वर सिंह झालावाड़ के गिरधरपुरा का निवासी है तथा बिहार से शादी करके अपने गांव झालावाड़ जा रहा था।