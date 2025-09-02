Patrika LogoSwitch to English

बूंदी

चलती ट्रेन से गिरा दूल्हा, शादी करके लौट रहा था, गंभीर हालत में कोटा किया रेफर

बिहार से शादी कर झालावाड़ जा रहा दूल्हा मंगलवार को इंद्रगढ़ तथा लाखेरी रेलवे स्टेशन के बीच चलती ट्रेन से गिर गया। सूचना पर आरपीएफ मौके पर पहुंची तथा गंभीर घायल को प्राथमिक उपचार के बाद कोटा रेफर किया।

बूंदी

kamlesh sharma

Sep 02, 2025

चलती ट्रेन से गिरे युवक का प्राथमिक उपचार करते चिकित्सक: फोटो पत्रिका नेटवर्क

लाखेरी (बूंदी)। बिहार से शादी कर झालावाड़ जा रहा दूल्हा मंगलवार को इंद्रगढ़ तथा लाखेरी रेलवे स्टेशन के बीच चलती ट्रेन से गिर गया। सूचना पर आरपीएफ मौके पर पहुंची तथा गंभीर घायल को प्राथमिक उपचार के बाद कोटा रेफर किया।

जानकारी अनुसार लाखेरी आरपीएफ को सूचना मिली थी कि इंद्रगढ़ लाखेरी स्टेशन के मध्य किलोमीटर नंबर 987 के पोल नम्बर 17 पर एक व्यक्ति चलती अवध एक्सप्रेस से गिर गया। सूचना पर आरपीएफ घटनास्थल पर पहुंची, जहां से गंभीर घायल यात्री को सोगरिया एक्सप्रेस ट्रेन से लाखेरी रेलवे स्टेशन लेकर आए।

जहां रेलवे स्टेशन से गंभीर घायल युवक को लाखेरी सामुदायिक अस्पताल पहुंचाया, जहां से चिकित्सक ने गंभीर घायल युवक का प्राथमिक उपचार कर कोटा रेफर कर दिया। घटना में युवक का एक हाथ कट कर शरीर से अलग हो गया। घायल युवक ईश्वर सिंह झालावाड़ के गिरधरपुरा का निवासी है तथा बिहार से शादी करके अपने गांव झालावाड़ जा रहा था।

खबर शेयर करें:

Published on:

02 Sept 2025 06:13 pm

02 Sept 2025 06:13 pm

