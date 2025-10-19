बाजार हुआ गुलजार,घर-आंगन खुशियों के दीप जले

बूंदी. पांच दिवसीय दीपोत्सव पर्व का आगाज शनिवार को धनतेरस के साथ हो गया है। इस मौके पर शहर समेत कस्बे के बाजारों में खरीदारी की धूम रही। दीपोत्सव को लेकर धनतेरस पर दीपक लगाए गए। धन्वंतरि की पूजा की गई। पहले दिन धनतेरस पर्व पर जहां बाजारों में धन बरसा। वहीं घर-आंगन खुशियों के दीप जले। दिनभर बाजार ग्राहकों से अटे रहे। दुकानदारों ने भी ग्राहकों को रिझाने के लिए खासे इंतजामात किए।

लोगों ने बर्तन, सोने-चांदी के आभूषण, कपड़े, ज्वैलरी, वाहन, सजावटी सामान, इलेक्ट्रॅानिक आइटम सहित अन्य की जमकर खरीदारी की। धनतेरस पर जिलेभर में बाजार का 15 से 20 करोड़ का कारोबार होने का अनुमान व्यापारियों ने जताया है। खास तौर से बर्तन खरीदने की परंपरा धनतेरस पर रहती है। ऐसे में बाजार सुबह से ही खरीदारों से गुलजार नजर आए। इस मौके को भुनाने के लिए दुकानदार भी पूरी तरह तैयार नजर आए। सुबह बाजार खुलने के साथ ही ग्राहकों का बाजार में पहुंचना शुरू हो गया। दोपहर होते-होते बाजारों में खरीदारों से रंगत छा गई। ग्रामीण क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोग खरीदारी के लिए पहुंचे। खरीदारी का क्रम देर रात्रि तक चला। शहर के लोग शाम को बाजारों में पहुंचे। ऐसे में ग्राहकी का क्रम अनवरत रूप से चलता रहा। बर्तन विक्रेता मंगल व अंकुर ने बताया कि ग्राहकों ने घरेलू काम में आने वाले बर्तन पसंद किए। दिनभर लोगों की दुकानों में भीड़ रही।