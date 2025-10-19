बाजार हुआ गुलजार,घर-आंगन खुशियों के दीप जले

बूंदी. बाजार में खरीदारी करती महिलाएं।
बूंदी. पांच दिवसीय दीपोत्सव पर्व का आगाज शनिवार को धनतेरस के साथ हो गया है। इस मौके पर शहर समेत कस्बे के बाजारों में खरीदारी की धूम रही। दीपोत्सव को लेकर धनतेरस पर दीपक लगाए गए। धन्वंतरि की पूजा की गई। पहले दिन धनतेरस पर्व पर जहां बाजारों में धन बरसा। वहीं घर-आंगन खुशियों के दीप जले। दिनभर बाजार ग्राहकों से अटे रहे। दुकानदारों ने भी ग्राहकों को रिझाने के लिए खासे इंतजामात किए।
लोगों ने बर्तन, सोने-चांदी के आभूषण, कपड़े, ज्वैलरी, वाहन, सजावटी सामान, इलेक्ट्रॅानिक आइटम सहित अन्य की जमकर खरीदारी की। धनतेरस पर जिलेभर में बाजार का 15 से 20 करोड़ का कारोबार होने का अनुमान व्यापारियों ने जताया है। खास तौर से बर्तन खरीदने की परंपरा धनतेरस पर रहती है। ऐसे में बाजार सुबह से ही खरीदारों से गुलजार नजर आए। इस मौके को भुनाने के लिए दुकानदार भी पूरी तरह तैयार नजर आए। सुबह बाजार खुलने के साथ ही ग्राहकों का बाजार में पहुंचना शुरू हो गया। दोपहर होते-होते बाजारों में खरीदारों से रंगत छा गई। ग्रामीण क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोग खरीदारी के लिए पहुंचे। खरीदारी का क्रम देर रात्रि तक चला। शहर के लोग शाम को बाजारों में पहुंचे। ऐसे में ग्राहकी का क्रम अनवरत रूप से चलता रहा। बर्तन विक्रेता मंगल व अंकुर ने बताया कि ग्राहकों ने घरेलू काम में आने वाले बर्तन पसंद किए। दिनभर लोगों की दुकानों में भीड़ रही।
सोने-चांदी और बर्तन बाजार चमका
ज्वैलरी बाजार के साथ बर्तन बाजार में भी काफी रौनक रही। सर्राफा संस्थान अध्यक्ष मोजी नुवाल व युवा व्यापारी लखन गर्ग ने बताया कि ग्राहकों का रूझान मूर्ति,पूजा में चढ़ावा के लिए चांदी के आइटम,सोने-चांदी के सिक्के के साथ हल्के लाइट वेट के आभूषण की ज्यादा मांग रही है। कुल मिलाकर 5 करोड़ से अधिक कारोबार का व्यापारी अनुमान लगा रहे है। व्यापारी सुशील कासट के अनुसार गणेश-लक्ष्मी की प्रतिमा की भी जमकर बिक्री हुई।
जमकर बिके दुपहिया वाहन और ट्रैक्टर
दुपहिया व चौपहिया वाहनों का करोड़ों रुपए का कारोबार हुआ। दुपहिया वाहनों के शोरुम से धनतेरस के मौके पर 1300 से अधिक वाहन बिके। संचालक निशांत नुवाल ने बताया कि इस बार दुपहिया वाहनों की अच्छी बिक्री हुई है। जीएसटी की दरों में हुई कमी से लोगों को फायदा मिला है। वहीं जिले में 100 से 125 ट्रैक्टर बिके। संचालक महेंद्र जैन ने बताया कि किसानों का इस बार रूझान अच्छा था।
इलेक्ट्रॉनिक दुकानों में दिखी रौनक
इलेक्ट्रॉनिक बाजार में लोगों ने तरह-तरह के आइटम खरीदे। नए उत्पादों की खरीदारी हुई। लोगों ने जरुरत के मुताबिक सामग्री खरीदने में रुचि दिखाई। इलेक्ट्रॉनिक व्यापारी रोहित पाटौदी के अनुसार बाजार में एलईडी,वांशिग मशीन,आटा चक्की आदि की बिक्री हुई।
रूप चौदस आज
दीपोत्सव के तहत रविवार को रूप-चौदस मनाई जाएगी। महिलाएं अपने रूप को निखारने के बाद घर-आंगन में दीप माला सजा कर दीपक लगाएंगी। इसके लिए घरों में तैयारियां की जा रही है।
