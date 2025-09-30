डांडियों की खनक से गूंज रहे पंडाल, गरबा बिखेर रहा जलवा

डांडिया में झूमे, मां की आराधना की

हाटकेश्वर भवन में नवरात्र के अवसर पर चल रहे नागर ब्राह्मण समाज के गरबा महोत्सव में नवमी के दिन बुधवार को विविध प्रतियोगिताएं आयोजित होगी। प्रतियोगिता संयोजक अल्का मेहता ने बताया कि इसमें युगल गरबा, समूह गरबा, श्रेष्ठ वेशभूषा, गरबा गायन सहित कई प्रतियोगिता होगी। प्रतियोगिता के विजेताओं को विजयादशमी के दिन समापन समारोह पर पुरस्कृत किया जाएगा। इससे पूर्व महिलाएं गरबे करते हुए नवल सागर तालाब जाएगी, जहां गरबों का विधि विधान के साथ विसर्जन किया जाएगा। वहीं नवरात्र के सातवें दिन वंदना मेहता, कुसुम मेहता, पूजा नागर, निर्मला ठाकोर, सुषमा नागर सहित कई महिलाओं ने देर रात तक गरबा गायन की प्रस्तुतियां दी। महिलाओं ने परंपरागत गरबो के साथ डांडिया भी किया।