Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बूंदी

डांडियों की खनक से गूंज रहे पंडाल, गरबा बिखेर रहा जलवा

शहर में विभिन्न सामाजिक संगठनों की ओर से डांडिया चल रहे है। सनाढ्य आदि गौड ब्राह्मण महासभा महिला मंडल का डांडिया महोत्सव शहर के निजी रिजॉर्ट में सपन्न हुआ।

2 min read

बूंदी

image

pankaj joshi

Sep 30, 2025

डांडियों की खनक से गूंज रहे पंडाल, गरबा बिखेर रहा जलवा

बूंदी. सनाढ्य आदि गौड़ ब्राह्मण महासभा की ओर से डांडिया में विजेताओं को पुरस्कृत करते हुए।

बूंदी. शहर में विभिन्न सामाजिक संगठनों की ओर से डांडिया चल रहे है। सनाढ्य आदि गौड ब्राह्मण महासभा महिला मंडल का डांडिया महोत्सव शहर के निजी रिजॉर्ट में सपन्न हुआ। दुर्गा माता की पूजा अर्चना एवं दीप प्रज्वलन के साथ महिला जिलाध्यक्ष कविता शर्मा, सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रभारी सुनीता कटारा, सचिव इंदू माया शर्मा, कोषाध्यक्ष सुनीता जोशी, संयोजक अनुराधा शर्मा, सह संयोजक एकता शर्मा व अनुराधा शर्मा द्वारा कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ।

प्रवक्ता नूतन तिवारी ने बताया कि कार्यक्रम के अतिथि अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमा शर्मा, पूर्व विधायक ओमप्रकाश डिंगल, भाजपा नेता भरत शर्मा, गौरव शर्मा, कार्यकारी अध्यक्ष पंडित सतीश जोशी, पूर्व वाइस चेयरमैन संतोष कटारा अभिभाषक परिषद के अध्यक्ष चंद्रशेखर शर्मा, महामंत्री सुरेश शर्मा, एडवोकेट संजय शर्मा व जयंती संयोजक प्रमोद शर्मा रहे। डांडिया क्वीन भारती शर्मा रही। संचालन सुनीता कटारा ने किया।

बालिका वर्ग में चारवी शर्मा व अदिति शर्मा प्रथम, द्वितीय माही शर्मा व मुदित शर्मा, कपल ग्रुप में तृप्ति शर्मा व अर्चना शर्मा प्रथम, द्वितीय स्थान भारती शर्मा, ग्रुप डांडिया में स्कंदमाता ग्रुप प्रथम व द्वितीय स्थान मां भारती ग्रुप ने प्राप्त किया। बेस्ट ड्रेस प्रतियोगिता में दीपिका पाठक प्रथम रही। विजेताओं को अतिथियों द्वारा पुरस्कृत किया गया। इस दौरान शोभना पुरोहित, इंदु शर्मा, कुसुम सनाढ्य, उर्मिला शर्मा, लता शर्मा, संध्या शर्मा, नूपुर शर्मा, सुनीता शर्मा आदि ने अपने विचार व्यक्त किए।

गरबा व डांडिया खेला, विजेताओं को किया पुरस्कृत
शृंग महिला मंडल की ओर से शृंग छात्रावास में डांडिया का आयोजन किया गया। मां दुर्गा के दीप प्रज्जवलन करके जिलाध्यक्ष सत्यप्रकाश, छात्रावास अध्यक्ष पवन शृंगी, शृंग समाज अध्यक्ष रमाकांत, भंवर लाल, महिला जिलाध्यक्ष साधना शृंगी व महिला मंडल अध्यक्ष मंजूलता शृंगी के द्वारा किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि संतोष शृंगी थे। विशिष्ट अतिथि मंजू शृंगी रही।

संयोजक मंयूरी ओझा व सह संयोजक प्रीति शृंगी ने बताया कि 6 से 12 वर्ष युगल नृत्य में वेदांशी, लतिका प्रथम, अनन्या द्वितीय, 13 से 25 वर्ष में श्वेता, शुभां प्रथम, 25 से 50 वर्ष में तृप्ति, खुशबू प्रथम, किर्ति द्वितीय, 6 से 12 वर्ष सामूहिक नृत्य में सचिवालय एण्ड पार्टी प्रथम, 25 से 50 वर्ष महर्षि शृंग ग्रुप प्रथम, 50 से ऊपर स्कन्द मां ग्रुप प्रथम, जय अबे मां ग्रुप द्वितीय, 13 से 25 वर्ष कपल में श्वेता- शुभम प्रथम, महक-अंकित द्वितीय, बेस्ट ड्रेस तृप्ति, बेस्ट डांस आराधना शृंगी व डांडिया क्वीन खुशबू ओझा रही। किर्ति सुखवाल, शशिकला शृंगी, कला शृंगी, संयोगिता शृंगी ने अपने विचार व्यक्त किए। संचालन तृप्ति शृंगी ने किया।

डांडिया में झूमे, मां की आराधना की
हाटकेश्वर भवन में नवरात्र के अवसर पर चल रहे नागर ब्राह्मण समाज के गरबा महोत्सव में नवमी के दिन बुधवार को विविध प्रतियोगिताएं आयोजित होगी। प्रतियोगिता संयोजक अल्का मेहता ने बताया कि इसमें युगल गरबा, समूह गरबा, श्रेष्ठ वेशभूषा, गरबा गायन सहित कई प्रतियोगिता होगी। प्रतियोगिता के विजेताओं को विजयादशमी के दिन समापन समारोह पर पुरस्कृत किया जाएगा। इससे पूर्व महिलाएं गरबे करते हुए नवल सागर तालाब जाएगी, जहां गरबों का विधि विधान के साथ विसर्जन किया जाएगा। वहीं नवरात्र के सातवें दिन वंदना मेहता, कुसुम मेहता, पूजा नागर, निर्मला ठाकोर, सुषमा नागर सहित कई महिलाओं ने देर रात तक गरबा गायन की प्रस्तुतियां दी। महिलाओं ने परंपरागत गरबो के साथ डांडिया भी किया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bundi Rajasthan News

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

30 Sept 2025 06:38 pm

Published on:

30 Sept 2025 06:37 pm

Hindi News / Rajasthan / Bundi / डांडियों की खनक से गूंज रहे पंडाल, गरबा बिखेर रहा जलवा

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

बूंदी

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

लहलहा रही धान की फसल में लगा रोग, किसान चिंतित

लहलहा रही धान की फसल में लगा रोग, किसान चिंतित
बूंदी

पन्द्रह दिन से ट्रांसफार्मर खराब, पेयजल आपूर्ति बाधित

पन्द्रह दिन से ट्रांसफार्मर खराब, पेयजल आपूर्ति बाधित
बूंदी

बालिकाओं की राज्य स्तरीय खो-खो प्रतियोगिता का आगाज

बालिकाओं की राज्य स्तरीय खो-खो प्रतियोगिता का आगाज
बूंदी

घाघड़ पुलिया पर अनियंत्रित कार खाळ में गिरी, दो घायल

घाघड़ पुलिया पर अनियंत्रित कार खाळ में गिरी, दो घायल
बूंदी

नगरपरिषद बोर्ड बैठक में हंगामा, दस मिनट में पारित हो गए प्रस्ताव

नगरपरिषद बोर्ड बैठक में हंगामा, दस मिनट में पारित हो गए प्रस्ताव
बूंदी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.