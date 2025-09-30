डांडियों की खनक से गूंज रहे पंडाल, गरबा बिखेर रहा जलवा

बूंदी. सनाढ्य आदि गौड़ ब्राह्मण महासभा की ओर से डांडिया में विजेताओं को पुरस्कृत करते हुए।
बूंदी. शहर में विभिन्न सामाजिक संगठनों की ओर से डांडिया चल रहे है। सनाढ्य आदि गौड ब्राह्मण महासभा महिला मंडल का डांडिया महोत्सव शहर के निजी रिजॉर्ट में सपन्न हुआ। दुर्गा माता की पूजा अर्चना एवं दीप प्रज्वलन के साथ महिला जिलाध्यक्ष कविता शर्मा, सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रभारी सुनीता कटारा, सचिव इंदू माया शर्मा, कोषाध्यक्ष सुनीता जोशी, संयोजक अनुराधा शर्मा, सह संयोजक एकता शर्मा व अनुराधा शर्मा द्वारा कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ।
प्रवक्ता नूतन तिवारी ने बताया कि कार्यक्रम के अतिथि अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमा शर्मा, पूर्व विधायक ओमप्रकाश डिंगल, भाजपा नेता भरत शर्मा, गौरव शर्मा, कार्यकारी अध्यक्ष पंडित सतीश जोशी, पूर्व वाइस चेयरमैन संतोष कटारा अभिभाषक परिषद के अध्यक्ष चंद्रशेखर शर्मा, महामंत्री सुरेश शर्मा, एडवोकेट संजय शर्मा व जयंती संयोजक प्रमोद शर्मा रहे। डांडिया क्वीन भारती शर्मा रही। संचालन सुनीता कटारा ने किया।
बालिका वर्ग में चारवी शर्मा व अदिति शर्मा प्रथम, द्वितीय माही शर्मा व मुदित शर्मा, कपल ग्रुप में तृप्ति शर्मा व अर्चना शर्मा प्रथम, द्वितीय स्थान भारती शर्मा, ग्रुप डांडिया में स्कंदमाता ग्रुप प्रथम व द्वितीय स्थान मां भारती ग्रुप ने प्राप्त किया। बेस्ट ड्रेस प्रतियोगिता में दीपिका पाठक प्रथम रही। विजेताओं को अतिथियों द्वारा पुरस्कृत किया गया। इस दौरान शोभना पुरोहित, इंदु शर्मा, कुसुम सनाढ्य, उर्मिला शर्मा, लता शर्मा, संध्या शर्मा, नूपुर शर्मा, सुनीता शर्मा आदि ने अपने विचार व्यक्त किए।
गरबा व डांडिया खेला, विजेताओं को किया पुरस्कृत
शृंग महिला मंडल की ओर से शृंग छात्रावास में डांडिया का आयोजन किया गया। मां दुर्गा के दीप प्रज्जवलन करके जिलाध्यक्ष सत्यप्रकाश, छात्रावास अध्यक्ष पवन शृंगी, शृंग समाज अध्यक्ष रमाकांत, भंवर लाल, महिला जिलाध्यक्ष साधना शृंगी व महिला मंडल अध्यक्ष मंजूलता शृंगी के द्वारा किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि संतोष शृंगी थे। विशिष्ट अतिथि मंजू शृंगी रही।
संयोजक मंयूरी ओझा व सह संयोजक प्रीति शृंगी ने बताया कि 6 से 12 वर्ष युगल नृत्य में वेदांशी, लतिका प्रथम, अनन्या द्वितीय, 13 से 25 वर्ष में श्वेता, शुभां प्रथम, 25 से 50 वर्ष में तृप्ति, खुशबू प्रथम, किर्ति द्वितीय, 6 से 12 वर्ष सामूहिक नृत्य में सचिवालय एण्ड पार्टी प्रथम, 25 से 50 वर्ष महर्षि शृंग ग्रुप प्रथम, 50 से ऊपर स्कन्द मां ग्रुप प्रथम, जय अबे मां ग्रुप द्वितीय, 13 से 25 वर्ष कपल में श्वेता- शुभम प्रथम, महक-अंकित द्वितीय, बेस्ट ड्रेस तृप्ति, बेस्ट डांस आराधना शृंगी व डांडिया क्वीन खुशबू ओझा रही। किर्ति सुखवाल, शशिकला शृंगी, कला शृंगी, संयोगिता शृंगी ने अपने विचार व्यक्त किए। संचालन तृप्ति शृंगी ने किया।
डांडिया में झूमे, मां की आराधना की
हाटकेश्वर भवन में नवरात्र के अवसर पर चल रहे नागर ब्राह्मण समाज के गरबा महोत्सव में नवमी के दिन बुधवार को विविध प्रतियोगिताएं आयोजित होगी। प्रतियोगिता संयोजक अल्का मेहता ने बताया कि इसमें युगल गरबा, समूह गरबा, श्रेष्ठ वेशभूषा, गरबा गायन सहित कई प्रतियोगिता होगी। प्रतियोगिता के विजेताओं को विजयादशमी के दिन समापन समारोह पर पुरस्कृत किया जाएगा। इससे पूर्व महिलाएं गरबे करते हुए नवल सागर तालाब जाएगी, जहां गरबों का विधि विधान के साथ विसर्जन किया जाएगा। वहीं नवरात्र के सातवें दिन वंदना मेहता, कुसुम मेहता, पूजा नागर, निर्मला ठाकोर, सुषमा नागर सहित कई महिलाओं ने देर रात तक गरबा गायन की प्रस्तुतियां दी। महिलाओं ने परंपरागत गरबो के साथ डांडिया भी किया।
