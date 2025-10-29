अगस्त में आई थी बाढ़, फिर बिगड़े हालात

इन गांवों में बाढ पीड़ित जिनके घर व फसलें सबकुछ पहले ही तबाह हो चुकी थी। वह व्यक्ति अब तिरपालों की टपरियां बनाकर या टीनशेड के छप्पर बनाकर जीवन यापन कर रहे हैं, लेकिन अभी दो दिन से जारी तेज हवाओं के साथ बरसात की बौछारें इनकी टपरियों में आर पार हो जाती है। यह लोग चारों ओर से तिरपाल लगाकर उससे बचने का प्रयास कर रहे हैं। बाढ पीड़िता सुगना बाई मीणा ने बताया कि बाढ़ में कच्चा घर ढह गया था, जो अब तिरपाल की टपरी बनाकर अपने पति व दो बच्चों के साथ रह रही है। घर खर्च चलाने के लिए दो भैंसे थे वह भी ओने पौने दामों में ही बेच दी।