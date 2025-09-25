9 माह से 5 हेक्टेयर के क्लोजर में बंद है बाघ, आखिर कब मिलेगी आजादी

गौरतलब है कि इस समय रामगढ़ में एक मात्र बाघ आरवीटी 1 का एक छत्र राज है और वह एक युवा बाघ को मार चुका है। वन विभाग को अंदेशा है कि एनक्लोजर में बंद बाघ को खुले में छोड़ने पर बाघ से खतरा हो सकता है। अभी दो माह पहले एनक्लोजर से छोड़ी गई बाघिन भी बफर जोन में कालदां के जंगलों में अपना इलाका बनाने में लगी है। ऐसे में प्रश्न उठता है कि इस युवा बाघ को टाइगर रिजर्व के बफर जोन में क्यों नहीं छोड़ा जा रहा है, जबकि कालदां का जंगल बाघों के अनुकूल है। वन विभाग इस बाघ को छोड़ने के लिए उच्च स्तरीय निर्देशों के इंतजार में बाघ को खुले जंगल से महरूम कर रहा है। बाघ के इलाके में ही दो युवा बाघिन भी अपनी टेरेटरी बना चुकी है।