ग्रामीणों ने मेज नदी के तेज बहाव में उतरकर 33 केवी लाइन के तार खींचे



तहसीलदार भी पोल उठाते नजर आए

बाढ़ से मेज नदी में पोल गिरने के बाद करीब सप्ताह भर से बंद पड़ी है। क्षेत्र के गांवों में विद्युत आपूर्ति बहाल करने को लेकर कवायद जारी है।लोगों को जल्द राहत मिले इसको लेकर इंद्रगढ तहसीलदार स्वयं भी विद्युतकर्मियों के साथ अपनी पेंट चढ़ाकर कीचड़ में उतरे और मेज नदी के किनारे विद्युत टावर को ङ्क्षखचवाकर सीधा करवाते नजर आए। तहसीलदार का इस तरह कार्य करता देखकर वहां मौजूद लोग भी उनके साथ जुट गए।