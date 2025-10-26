मौसम में बढ़ाई किसानों की चिंता, धान कटाई में तेजी आई

किसानों ने बताया कि सोयाबीन बीस किलो बीघा से लेकर 100 किलो बीघा का निकल रहा है किसानों को सोयाबीन में भारी नुकसान उठाना पड़ा है। किसानों ने बताया कि लागत भी नहीं निकली है। बीज, कटाई, थ्रेसर में निकलवाई के पैसे जैब से लगाने पड़ रहे हैं। धान उत्पादक किसानों ने बारिश के माहौल को देखकर कटाई तेज कर दी है। अधिकांश किसान मशीन से धान तैयार करवा रहे हैं। मौसम बिभाग की आगामी चेतावनी के बाद किसान चिंता मे पड़ गए। केशवरायपाटन, रंगराजपुरा, भीया, माधोराजपुरा, गुडला, गुडली, लेसरदा गांवों में धान की कटाई जोरों पर चल रही है।