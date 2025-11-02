10 जगह चोरी, सोने-चांदी के आभूषण व नकदी ले उड़े चोर

रामगंजबालाजी. सदर थाना क्षेत्र में शुक्रवार रात को चोरों ने रेलवे स्टेशन की कॉलोनी की क्वार्टरों में 10 अलग-अलग जगह पर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने कॉलोनी में हनुमान प्रसाद कुमावत के घर के ताले तोडक़र प्रवेश किया। यहां पर दो जोड़ी पायल, एक सोने की अंगूठी एक तोले की, एक सोने की चेन एक तोले की, कानों की झूमकिया, 30 हजार रुपए चुरा ले गए।इसके साथ ही सहायक स्टेशन मास्टर रामकिशन मीणा के क्वार्टर का बाहर का ताला तोडक़र उसके घर में सामान फैला दिए। महेश यादव के घर से 7 हजार कीमत के एक जोड़ी जूते। हरिओम मीना के 8 हजार नकद, शिव प्रकाश मीणा की पत्नी व बेटी के चांदी की तोडिय़ा, राजेंद्र मीणा के घर भी चोरों ने ताला तोड़ दिया, शेर अली के बच्चों के चांदी के कड़े, सीताराम नागर के 6 हजार नकदी, बेटी की चांदी के पायजेब, ओमप्रकाश के घर के ताले तोड दिए।, मेघराज के घर भी चोर घुसे वह रात को ड्यूटी करके 3 बजे ट्रेन से गांव गया था। यहां चोरों ने रातभर रेलवे कॉलोनी के 10 मकान के ताले तोडक़र चोरी की वारदात को अंजाम दिया।अधिकतर कर्मचारी रात्रि समय ड्यूटी पर थे।कई कर्मचारियों के परिजन दीपावली पर गांव जाने के बाद अभी वापस नहीं लौटे थे।ऐसे में चोरों ने मौका देखकर यहां पर वारदात को अंजाम दिया। चोरी की सूचना मिलने के बाद में स्टेशन मास्टर अनिल मीणा ने डीआरएम को वारदात के की जानकारी भेजी। उसके साथ ही जीआरपी व सदर थाना पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद में सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। और चोरी की जगह का मौका मुआयना किया।चोरी की घटना की रिपोर्ट पीडि़तों ने सदर थाने पुलिस को दी है।