10 जगह चोरी, सोने-चांदी के आभूषण व नकदी ले उड़े चोर

सदर थाना क्षेत्र में शुक्रवार रात को चोरों ने रेलवे स्टेशन की कॉलोनी की क्वार्टरों में 10 अलग-अलग जगह पर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने कॉलोनी में हनुमान प्रसाद कुमावत के घर के ताले तोडक़र प्रवेश किया। यहां पर दो जोड़ी पायल, एक सोने की अंगूठी एक तोले की, एक सोने की चेन एक तोले की, कानों की झूमकिया, 30 हजार रुपए चुरा ले गए।

बूंदी

image

Narendra Agarwal

Nov 02, 2025

10 जगह चोरी, सोने-चांदी के आभूषण व नकदी ले उड़े चोर

रामगंजबालाजी रेलवे स्टेशन स्थित कालोनी में चोरों द्वारा चोरी के दौरान फैलाया गया सामान।

रामगंजबालाजी. सदर थाना क्षेत्र में शुक्रवार रात को चोरों ने रेलवे स्टेशन की कॉलोनी की क्वार्टरों में 10 अलग-अलग जगह पर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने कॉलोनी में हनुमान प्रसाद कुमावत के घर के ताले तोडक़र प्रवेश किया। यहां पर दो जोड़ी पायल, एक सोने की अंगूठी एक तोले की, एक सोने की चेन एक तोले की, कानों की झूमकिया, 30 हजार रुपए चुरा ले गए।इसके साथ ही सहायक स्टेशन मास्टर रामकिशन मीणा के क्वार्टर का बाहर का ताला तोडक़र उसके घर में सामान फैला दिए। महेश यादव के घर से 7 हजार कीमत के एक जोड़ी जूते। हरिओम मीना के 8 हजार नकद, शिव प्रकाश मीणा की पत्नी व बेटी के चांदी की तोडिय़ा, राजेंद्र मीणा के घर भी चोरों ने ताला तोड़ दिया, शेर अली के बच्चों के चांदी के कड़े, सीताराम नागर के 6 हजार नकदी, बेटी की चांदी के पायजेब, ओमप्रकाश के घर के ताले तोड दिए।, मेघराज के घर भी चोर घुसे वह रात को ड्यूटी करके 3 बजे ट्रेन से गांव गया था। यहां चोरों ने रातभर रेलवे कॉलोनी के 10 मकान के ताले तोडक़र चोरी की वारदात को अंजाम दिया।अधिकतर कर्मचारी रात्रि समय ड्यूटी पर थे।कई कर्मचारियों के परिजन दीपावली पर गांव जाने के बाद अभी वापस नहीं लौटे थे।ऐसे में चोरों ने मौका देखकर यहां पर वारदात को अंजाम दिया। चोरी की सूचना मिलने के बाद में स्टेशन मास्टर अनिल मीणा ने डीआरएम को वारदात के की जानकारी भेजी। उसके साथ ही जीआरपी व सदर थाना पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद में सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। और चोरी की जगह का मौका मुआयना किया।चोरी की घटना की रिपोर्ट पीडि़तों ने सदर थाने पुलिस को दी है।

पूर्व में हुई चोरी का नहीं हुआ अभी तक खुलासा
इससे पूर्व 2 साल पूर्व ललिता सुमन के क्वार्टर का ताला तोडक़र दिनदहाड़े चोर लाखों रुपए का सामान व जेवरात ले गए थे।उसके बाद में दीपक मीणा, भरत गुर्जर,नरेंद्र गोस्वामी के घर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। लेकिन यहां हुई वारदात का आज दिन तक खुलासा नहीं होने से चोरों के हौसले बुलंद है।

रेलवे स्टेशन पर पुलिस चौकी स्थापित है। रेलवे कॉलोनी में गश्त करने की रेलवे सुरक्षा कर्मियों की जिम्मेदारी है। सदर थाना पुलिस द्वारा भी समय-समय पर कॉलोनी में गश्त की जाती है। आधा दर्जन से अधिक जगहों पर चोरी की वारदात हुई है। कुछ कर्मचारी ड्यूटी पर थे,अधिकतर कर्मचारी गांव में क्वार्टरों के ताले लगाकर गए हुए थे।
रमेश चंद आर्य,सदर थाना अधिकारी

मंदिर में दानपेटी तोडक़र चोरी का प्रयास
देई . थाना क्षेत्र के गुढासदावर्तिया में झैटाल माताजी मंदिर में शुक्रवार रात्रि को चोरों ने मंदिर की दानपेटी तोडकर चोरी का प्रयास किया। मंदिर पुजारी भवानीशंकर पुत्र दुर्गालाल सैनी ने पुलिस को सौंपी रिपोर्ट में बताया कि रात्रि नौ बजे पट बंदकर पास की धर्मशाला में सो गया। सुबह करीब 7 बजे मंदिर में आरती करने पहुंचने पर मामले की जानकारी हुई। चोरों ने दानपेटी के एक लॉक तोड दिया, लेकिन चोर वारदात को अंजाम देने में सफल नहीं हो सके। मंदिर में पूर्व में चोरी की वारदात का प्रयास किया गया था। वारदात के बाद पुजारी के साथ ग्रामीण देई थाने पहुंचे और चोरी की रिपोर्ट पुलिस को सौंपी।

Published on:

02 Nov 2025 11:33 am

बूंदी

राजस्थान न्यूज़

