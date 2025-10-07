Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Jaipur SMS Fire

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बूंदी

पार्षद के सूने मकान में चोरी, सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाले

शहर के रेलवे स्टेशन के समीप वार्ड नंबर 13 स्थित एक सूने मकान में रविवार रात्रि चोरों ने ताले तोडक़र चोरी की वारदात को अंजाम दिया। घटना से आसपास के क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है। पुलिस और एफएसएल. टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच प्रारंभ कर दी है।

less than 1 minute read

बूंदी

image

Narendra Agarwal

Oct 07, 2025

पार्षद के सूने मकान में चोरी, सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाले

लाखेरी. चोरी के बाद बिखरा पड़ा सामान।

लाखेरी. शहर के रेलवे स्टेशन के समीप वार्ड नंबर 13 स्थित एक सूने मकान में रविवार रात्रि चोरों ने ताले तोडक़र चोरी की वारदात को अंजाम दिया। घटना से आसपास के क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है। पुलिस और एफएसएल. टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच प्रारंभ कर दी है।
जानकारी अनुसार वार्ड पार्षद अमित कुमार इन दिनों किसी अन्य स्थान पर निवास कर रहे हैं। उनके मकान में वृद्ध माता अकेली रहती थी, लेकिन रविवार रात्रि वे किसी परिचित के घर चली गई । इस दौरान चोरों ने मौके का फायदा उठाते हुए मकान के मैन दरवाजे और कमरों के ताले तोड़ डाले।
सोमवार सुबह जब पड़ोसियों ने मकान के टूटे ताले देखे, तो उन्होंने पार्षद अमित कुमार और पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही एएसआई बाबूलाल नागर पुलिस दल के साथ मौके पर पहुंचे और पूरे परिसर का निरीक्षण किया। इसके बाद बूंदी से एफएसएल. टीम को बुलाकर वैज्ञानिक जांच करवाई गई। टीम ने घर के अंदर और बाहर से ङ्क्षफगरङ्क्षप्रट व अन्य साक्ष्य एकत्र किए। इसी दौरान पास ही स्थित हाउङ्क्षसग बोर्ड कॉलोनी के एक क्वार्टर के ताले भी टूटे पाए गए, हालांकि वहां से किसी भी प्रकार की चोरी होने की जानकारी पुलिस को नहीं मिली।
पुलिस ने दोनों ही घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। एएसआई नागर ने बताया कि मकान मालिक के बाहर होने के कारण फिलहाल चोरी हुए सामान का सटीक पता नहीं चल पाया है। मकान मालिक के लौटने के बाद ही चोरी की वस्तुओं की पुष्टि हो सकेगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

07 Oct 2025 12:22 pm

Hindi News / Rajasthan / Bundi / पार्षद के सूने मकान में चोरी, सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाले

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

बूंदी

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

किसानों के अरमानों में फिरा पानी, नागदी बाजार में बहे दुपहिया वाहन

किसानों के अरमानों में फिरा पानी, नागदी बाजार में बहे दुपहिया वाहन
बूंदी

राज्य स्तरीय खो-खो प्रतियोगिता : जयपुर व सीकर की टीम रही विजेता

राज्य स्तरीय खो-खो प्रतियोगिता : जयपुर व सीकर की टीम रही विजेता
बूंदी

एक फोन पर पशुओं का उपचार करने आएंगे चिकित्सक – गृह राज्य मंत्री

एक फोन पर पशुओं का उपचार करने आएंगे चिकित्सक - गृह राज्य मंत्री
बूंदी

बूंदी से अजमेर व शिवपुरी के लिए बस सेवा शुरू

बूंदी से अजमेर व शिवपुरी के लिए बस सेवा शुरू
बूंदी

रियासकालीन छज्जों को संरक्षित कर संवारे, तोड़े नहीं

रियासकालीन छज्जों को संरक्षित कर संवारे, तोड़े नहीं
बूंदी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.