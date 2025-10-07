पार्षद के सूने मकान में चोरी, सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाले

लाखेरी. शहर के रेलवे स्टेशन के समीप वार्ड नंबर 13 स्थित एक सूने मकान में रविवार रात्रि चोरों ने ताले तोडक़र चोरी की वारदात को अंजाम दिया। घटना से आसपास के क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है। पुलिस और एफएसएल. टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच प्रारंभ कर दी है।

जानकारी अनुसार वार्ड पार्षद अमित कुमार इन दिनों किसी अन्य स्थान पर निवास कर रहे हैं। उनके मकान में वृद्ध माता अकेली रहती थी, लेकिन रविवार रात्रि वे किसी परिचित के घर चली गई । इस दौरान चोरों ने मौके का फायदा उठाते हुए मकान के मैन दरवाजे और कमरों के ताले तोड़ डाले।

सोमवार सुबह जब पड़ोसियों ने मकान के टूटे ताले देखे, तो उन्होंने पार्षद अमित कुमार और पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही एएसआई बाबूलाल नागर पुलिस दल के साथ मौके पर पहुंचे और पूरे परिसर का निरीक्षण किया। इसके बाद बूंदी से एफएसएल. टीम को बुलाकर वैज्ञानिक जांच करवाई गई। टीम ने घर के अंदर और बाहर से ङ्क्षफगरङ्क्षप्रट व अन्य साक्ष्य एकत्र किए। इसी दौरान पास ही स्थित हाउङ्क्षसग बोर्ड कॉलोनी के एक क्वार्टर के ताले भी टूटे पाए गए, हालांकि वहां से किसी भी प्रकार की चोरी होने की जानकारी पुलिस को नहीं मिली।

पुलिस ने दोनों ही घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। एएसआई नागर ने बताया कि मकान मालिक के बाहर होने के कारण फिलहाल चोरी हुए सामान का सटीक पता नहीं चल पाया है। मकान मालिक के लौटने के बाद ही चोरी की वस्तुओं की पुष्टि हो सकेगी।