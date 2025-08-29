सात दिन से बिजली नहीं, मोबाइल चार्ज करने और गेहूं पिसवाने 15 किमी जा रहे ग्रामीण

अस्पताल में चला रहे जनरेटर

देईखेडा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में वार्ड में भर्ती मरीज, ओपीडी में दिखाने वालो को गर्मी से हाल बेहाल है। सोनोग्राफी, एक्स रे जांच मशीन लाइट के अभाव में नहीं चल पा रही है। चिकित्सा अधिकारी प्रभारी डॉ. नरेन्द्र गुर्जर ने बताया कि वैक्सीन को बचाने के लिए जरनेटर चलाया जा रहा है। भुसा जला कर धुंआ कर

रात को मच्छरों का प्रकोप कम करने के लिए। कंडे जलाकर उन पर भुस्सा डालकर धुंआ कर रहे हैं। पचीपला गांव में ट्रैक्टर से फसल निकालने के थ्रेसर को चलाकर एक परिवार उसकी हवा में बैठकर राहत पाने का जतन करता नजर आए।