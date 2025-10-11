Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बूंदी

सूने मकान से नकदी व सोने चांदी के आभूषण ले गए

कस्बे में चोरों ने टोकडा रोड पर स्थित एक मकान के मुख्य दरवाजे का ताला तोडक़र अंदर घुसे गए। घर के एक कमरे में रखी अलमारी के लॉक तोडक़र करीब 1 लाख रुपए नकद, 500 ग्राम चांदी की कणकती, 250 ग्राम चांदी के पायजेब, 1 तोला सोने की झुमरिया सहित अन्य सामान चोरी कर मौके से फरार हो गए ।

2 min read

बूंदी

image

Narendra Agarwal

Oct 11, 2025

सूने मकान से नकदी व सोने चांदी के आभूषण ले गए

पेच की बावड़ी कस्बे में टोकड़ा रोड स्थित मकान में चोरी के बाद पलंग पर बिखरा पड़ा सामान।

पेच की बावड़ी. कस्बे में चोरों ने टोकडा रोड पर स्थित एक मकान के मुख्य दरवाजे का ताला तोडक़र अंदर घुसे गए। घर के एक कमरे में रखी अलमारी के लॉक तोडक़र करीब 1 लाख रुपए नकद, 500 ग्राम चांदी की कणकती, 250 ग्राम चांदी के पायजेब, 1 तोला सोने की झुमरिया सहित अन्य सामान चोरी कर मौके से फरार हो गए ।
पीडि़त हेमराज सैनी ने बताया कि दोपहर करीब साढ़े तीन बजे घर पर कोई नहीं था। करीब 4 बजे हेमराज सैनी घर पहुंचा तो मुख्य दरवाजे का ताला टूटा हुआ था और कमरे का गेट खुला हुआ था। उसमें जाकर देखा तो पलंग पर कागजात एवं अन्य सामान बिखरे हुए पड़े मिले, साथ ही अलमारी के ताले टूटे मिले, जिस पर पीडि़त ने अपने भाई की पत्नी पुष्पा को सूचना कर घर बुलाया, जिस पर उसने बताया कि अलमारी में नकदी सहित सोना,चांदी के आभूषण गायब थे। परिजनों का रो रोकर बुरा हाल था। परिजनों की सूचना पर पेच की बावड़ी पुलिस चौकी से कांस्टेबल रमेश ङ्क्षसह भाटी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का मौका मुआयना किया। आसपास के सीसीटीवी भी खंगाले जा रहे है। घटना को लेकर पीडि़त हेमराज सैनी ने ङ्क्षहडोली पुलिस को रिपोर्ट सौंपी है।

तीन वर्ष बाद भी नहीं हो पाया नृशंस लूट का खुलासा

नैनवां. गंगापुर सिटी में एक वृद्ध महिला के पैर काटकर चांदी के कड़े लूटने की नृशंस वारदात का वहां की पुलिस ने पांच घण्टे में खुलासा कर आरोपियों को पकड़ लिया। ऐसी ही वारदात तीन वर्ष पूर्व नैनवां के कीरो का झोपड़ा में भी हुई थी। बूंदी जिला पुलिस तीन वर्ष बाद भी नृशंस लूट की वारदात का खुलासा कर आरोपियों को पकड़ नहीं पाई। कीरो का झोपड़ा में रात को लुटेरे घर पर अकेली सो रही 80 वर्षीय वृद्धा उच्छबी बाई का एक पैर काटकर चांदी की कड़ी व हाथ से कडूल्या निकालकर ले गए थे।
वारदात दो सितंबर 2022 की रात को हुई थी। वृद्धा अपने टपरीनुमा घर में खाट पर अकेली सो रही थी। आरोपियों ने पहले वृद्धा के एक हाथ का कडूल्या निकाला था। वृद्धा ने विरोध किया तो धारदार हथियार से एक पैर को काटकर अलग कर कड़ी निकल ली। वृद्धा के दूसरे पैर व हाथ में पहने कडूल्या व कड़ी निकालते इसी बीच वृद्धा की चिल्लाहट से मोहल्ले में जाग हो जाने के डर से आरोपी भाग गए थे। मामले में नैनवां थाने में अज्ञात के खिलाफ जानलेवा हमला कर नृशंस तरीके से लूट करने का मामला दर्ज किया था। वारदात के बाद क्षेत्र में दशहत हो गई थी। पुलिस के आला अफसर मौके पर पहुंचे थे। साक्ष्य जुटाने के लिए एफएसएल व एमओबी टीमें भी पहुंची थी। इस नृशंस वारदात का खुलासा करने के लिए तत्कालीन पुलिस अधीक्षक व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के सुपरविजन में पांच थानाधिकारियों के नेतृत्व में टीमों का गठन भी किया था। टीमों ने लगातार तीन माह तक भागदौड़ कर कई संदिग्धों से पूछताछ भी की गई, लेकिन पुलिस वारदात का खुलासा नहीं कर पाई। पुलिस के हाथ खाली रहे तो मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

11 Oct 2025 05:30 pm

Hindi News / Rajasthan / Bundi / सूने मकान से नकदी व सोने चांदी के आभूषण ले गए

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

बूंदी

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

प्रतापगढ़ में 60 बीघा बेशकीमती वन भूमि से अतिक्रमण हटाया

प्रतापगढ़ में 60 बीघा बेशकीमती वन भूमि से अतिक्रमण हटाया
बूंदी

लबान रेलवे स्टेशन तिराहे पर नहीं है यात्री प्रतीक्षालय

लबान रेलवे स्टेशन तिराहे पर नहीं है यात्री प्रतीक्षालय
बूंदी

अन्तरराज्यीय ठग दबोचा, 15 राज्यों में धोखाधड़ी, चार करोड़ से अधिक का लेनदेन

अन्तरराज्यीय ठग दबोचा, 15 राज्यों में धोखाधड़ी, चार करोड़ से अधिक का लेनदेन
बूंदी

बहुचर्चित गोवंश हत्याकाण्ड के तीन आरोपियों का पैदल जुलूस निकाला

बहुचर्चित गोवंश हत्याकाण्ड के तीन आरोपियों का पैदल जुलूस निकाला
बूंदी

झोपड़ी में रहता था परिवार, कुछ दिन में ही बन गए करोड़पति, राज जानकर पुलिस के होश उड़े, 12 करोड़ की प्रॉपर्टी कर दी सीज

बूंदी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.