सूने मकान से नकदी व सोने चांदी के आभूषण ले गए

नैनवां. गंगापुर सिटी में एक वृद्ध महिला के पैर काटकर चांदी के कड़े लूटने की नृशंस वारदात का वहां की पुलिस ने पांच घण्टे में खुलासा कर आरोपियों को पकड़ लिया। ऐसी ही वारदात तीन वर्ष पूर्व नैनवां के कीरो का झोपड़ा में भी हुई थी। बूंदी जिला पुलिस तीन वर्ष बाद भी नृशंस लूट की वारदात का खुलासा कर आरोपियों को पकड़ नहीं पाई। कीरो का झोपड़ा में रात को लुटेरे घर पर अकेली सो रही 80 वर्षीय वृद्धा उच्छबी बाई का एक पैर काटकर चांदी की कड़ी व हाथ से कडूल्या निकालकर ले गए थे।

वारदात दो सितंबर 2022 की रात को हुई थी। वृद्धा अपने टपरीनुमा घर में खाट पर अकेली सो रही थी। आरोपियों ने पहले वृद्धा के एक हाथ का कडूल्या निकाला था। वृद्धा ने विरोध किया तो धारदार हथियार से एक पैर को काटकर अलग कर कड़ी निकल ली। वृद्धा के दूसरे पैर व हाथ में पहने कडूल्या व कड़ी निकालते इसी बीच वृद्धा की चिल्लाहट से मोहल्ले में जाग हो जाने के डर से आरोपी भाग गए थे। मामले में नैनवां थाने में अज्ञात के खिलाफ जानलेवा हमला कर नृशंस तरीके से लूट करने का मामला दर्ज किया था। वारदात के बाद क्षेत्र में दशहत हो गई थी। पुलिस के आला अफसर मौके पर पहुंचे थे। साक्ष्य जुटाने के लिए एफएसएल व एमओबी टीमें भी पहुंची थी। इस नृशंस वारदात का खुलासा करने के लिए तत्कालीन पुलिस अधीक्षक व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के सुपरविजन में पांच थानाधिकारियों के नेतृत्व में टीमों का गठन भी किया था। टीमों ने लगातार तीन माह तक भागदौड़ कर कई संदिग्धों से पूछताछ भी की गई, लेकिन पुलिस वारदात का खुलासा नहीं कर पाई। पुलिस के हाथ खाली रहे तो मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया।