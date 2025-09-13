सस्ता सोना देने के नाम पर बुलाते थे बूंदी, फिर नकली सोना देकर करते थे मारपीट

बूंदी. सदर थाना पुलिस ने नकली सोना देकर धोखाधड़ी के दर्ज प्रकरण में फरार चल रहे दो आरोपी को दबोचा है। पुलिस ने आरोपी के पास से धोखाधड़ी कर हड़पे गए 3 लाख 10 हजार रुपए की राशि बरामद कर घटना में प्रयुक्त 2 वाहन जब्त करने में सफलता हासिल की है। सीआई रमेशचंद आर्य के अनुसार मध्य प्रदेश के नर्बदापुरम निवासी परिवादी नीरज यादव ने 25 अगस्त को थाने में दी रिपोर्ट में बताया कि डेढ़ माह पूर्व इकबाल नाम का व्यक्ति खाटूश्याम में मिला था, जिसके साथ तीन व्यक्तियों ने गांव में सस्ता सोना मिलने की बात कह कर रामनगर बुलाया था। इस पर परिवादी वो उसका साथी राजेश मोर्य बस स्टैंड आए थे, जहां पर हमको कार सवार इकबाल राजू एवं उसके दो साथी बैठाकर रामनगर ले गए। जहां सोने की बात होने पर मेरे से 4 लाख 50 हजार रुपए इकबाल एवं उसके साथी राजेश, राजकरण ने छीन लिए और मारपीट करने लग गए और सोना भी नहीं दिया। बाद में बस स्टैंड छोड़ दिया। परिवादी की रिपोर्ट पर पुलिस ने धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान शुरु किया। प्रकरण में पुलिस निरीक्षक की अगुवाई में टीम गठित की गई। पुलिस टीम ने संदिग्ध स्थानों पर दबिश देकर दो आरोपी सदर थाना क्षेत्र के रामनगर गांव निवासी इकबाल व राजेश को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त 2 वाहन जब्त कर धोखाधड़ी की राशि 3 लाख 10 हजार रुपए बरामद करने में सफलता प्राप्त की है। प्रकरण में अनुसंधान जारी है।