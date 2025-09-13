Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बूंदी

सस्ता सोना देने के नाम पर बुलाते थे बूंदी, फिर नकली सोना देकर करते थे मारपीट

सदर थाना पुलिस ने नकली सोना देकर धोखाधड़ी के दर्ज प्रकरण में फरार चल रहे दो आरोपी को दबोचा है। पुलिस ने आरोपी के पास से धोखाधड़ी कर हड़पे गए 3 लाख 10 हजार रुपए की राशि बरामद कर घटना में प्रयुक्त 2 वाहन जब्त करने में सफलता हासिल की है।

बूंदी

Narendra Agarwal

Sep 13, 2025

सस्ता सोना देने के नाम पर बुलाते थे बूंदी, फिर नकली सोना देकर करते थे मारपीट
बूंदी. धोखाधड़ी के आरोपी पुलिस के साथ व जब्त वाहन।

बूंदी. सदर थाना पुलिस ने नकली सोना देकर धोखाधड़ी के दर्ज प्रकरण में फरार चल रहे दो आरोपी को दबोचा है। पुलिस ने आरोपी के पास से धोखाधड़ी कर हड़पे गए 3 लाख 10 हजार रुपए की राशि बरामद कर घटना में प्रयुक्त 2 वाहन जब्त करने में सफलता हासिल की है। सीआई रमेशचंद आर्य के अनुसार मध्य प्रदेश के नर्बदापुरम निवासी परिवादी नीरज यादव ने 25 अगस्त को थाने में दी रिपोर्ट में बताया कि डेढ़ माह पूर्व इकबाल नाम का व्यक्ति खाटूश्याम में मिला था, जिसके साथ तीन व्यक्तियों ने गांव में सस्ता सोना मिलने की बात कह कर रामनगर बुलाया था। इस पर परिवादी वो उसका साथी राजेश मोर्य बस स्टैंड आए थे, जहां पर हमको कार सवार इकबाल राजू एवं उसके दो साथी बैठाकर रामनगर ले गए। जहां सोने की बात होने पर मेरे से 4 लाख 50 हजार रुपए इकबाल एवं उसके साथी राजेश, राजकरण ने छीन लिए और मारपीट करने लग गए और सोना भी नहीं दिया। बाद में बस स्टैंड छोड़ दिया। परिवादी की रिपोर्ट पर पुलिस ने धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान शुरु किया। प्रकरण में पुलिस निरीक्षक की अगुवाई में टीम गठित की गई। पुलिस टीम ने संदिग्ध स्थानों पर दबिश देकर दो आरोपी सदर थाना क्षेत्र के रामनगर गांव निवासी इकबाल व राजेश को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त 2 वाहन जब्त कर धोखाधड़ी की राशि 3 लाख 10 हजार रुपए बरामद करने में सफलता प्राप्त की है। प्रकरण में अनुसंधान जारी है।

धाार्मिक स्थानों पर देते है लालच
आरोपी अपराधी प्रवृत्ति के शातिर अपराधी है। जो विभिन्न धार्मिक स्थानों पर जाकर वहां लोगो के
सस्ता सोना देने का लालच देकर बूंदी के रामनगर बुलाते है और यहां नकली सोना देकर मारपीट कर भगा देते है। आरोपी पूर्व में ही लूट, डकैती, मारपीट जैसे जघन्य अपराध संबंधी प्रकरणों के चालानशुद्धा अपराधी है। आरोपी इकबाल थाने का हिस्ट्रीशीटर भी है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

13 Sept 2025 12:04 pm

Hindi News / Rajasthan / Bundi / सस्ता सोना देने के नाम पर बुलाते थे बूंदी, फिर नकली सोना देकर करते थे मारपीट

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.