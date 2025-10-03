Patrika LogoSwitch to English

बूंदी

समारोह में उल्लेखनीय कार्य करने वालों को नवाजा

शहर के नैनवां रोड स्थित वृद्धाश्रम सुदामा सेवा संस्थान में वृद्धजन एवं प्रतिभा समान समारोह आयोजित किया गया।

Oct 03, 2025

बूंदी

image

pankaj joshi

Oct 03, 2025

समारोह में उल्लेखनीय कार्य करने वालों को नवाजा

बूंदी. नैनवां रोड स्थित वृद्धा आश्रम में आयोजित कार्यक्रम को सबोधित करते विधायक हरिमोहन शर्मा।

बूंदी. शहर के नैनवां रोड स्थित वृद्धाश्रम सुदामा सेवा संस्थान में वृद्धजन एवं प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया गया। महात्मा गांधी एवं लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में वक्ताओं ने दोनों की जीवनी पर प्रकाश डाला। संस्थान से जुड़े मनीष गौतम ने बताया कि समारोह के अतिथि विधायक हरिमोहन शर्मा व पीसीसी सदस्य सत्येश शर्मा ने दीप प्रज्ज्वलन कर श्रद्धांजलि अर्पित की। विशिष्ट अतिथि राघव शर्मा, छुट्टन लाल शर्मा, शैलेश सोनी, रामकरण मीणा व लटूर भाई रहे।

समारोह में विधायक शर्मा ने कहा कि महात्मा गांधी एवं पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का जीवन हम सभी के लिए प्रेरणादाई है। हमें उनके बताए हुए मार्ग पर चलना चाहिए। समारोह में शिक्षा क्षेत्र में अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले छात्र व वृद्ध जनों में शॉल ओढ़ाकर व स्मृति चिन्ह देखकर समानित किया गया।

इस अवसर पर देवीशंकर महावर द्वारा सुदामा सेवा संस्थान में आरओ भेंट किया गया। संचालन घनश्याम दुबे ने किया। समारोह में राम प्रकाश सविता, पद्माकर पाठक, चंद्रशेखर शर्मा, राजेन्द्र शर्मा, पंचायती राज जिला अध्यक्ष महावीर मीणा, शंभू दयाल मेहरा, समाजसेवी गिरधर शर्मा व राधावल्लभ सोनी आदि ने अपने विचार व्यक्त किए।

