हास्य रचनाओं से गुदगुदाया, वीर रस से भरा जोश

हास्य गीतकार राजकुमार बादल ने बूंदी के वीर कुंभा पर’’ हाड़ो डट ग्यो र’’ और थोड़ी म्हारी चाय न भी मीठी कर दे सुनाकर दाद लूटी। हाड़ौती के मधुर गीतकार बाबू बंजारा ने’’ थारा भाड़ा का टट्टू न अब के लट्टू ज्यों फोड़ागा बार बार मत कर न कुचारण्या थन जिंदा न छोडनगा’’सुनकर तालियां बटोरी। राजेंद्र पवार ने भी नकटा म नक्टो घणो’’ से पाकिस्तान पर प्रहार किया। प्रसिद्ध गीतकार विश्वामित्र दाधीच ने’’ सुनो रामजी कुण कुण सूं खार खावगा कपट्या को कलजूग छ यान्सू हार जावगा ’’ और सावन का महीना को कोई गीत सुनाओ सा आयी सावणी तीज खीझ मत खाओ सा’’ सरीखे मधुर गीत सुनाये।