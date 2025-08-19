मीरा साहब के रास्ते में टहलती दिखी बाघिन आरवीटी- 8

बूंदी. रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व के शॉफ्ट एनक्लोजर से खुले जंगल में छोड़ी गई बाघिन आरवीटी 8 का लगातार बूंदी शहर के निकट टाइगर हिल इलाके में मूवमेंट बना हुआ है। बाघिन सोमवार को दोपहर के समय मीरा साहब के जाने वाले रास्ते पर आ गई। जिससे कुछ समय हडक़ंप मच गया। यहां पहाड़ी पर जाने वाले श्रद्धालुओं को रास्ते में बाघिन टहलती नजर आई। लोगों ने बाघिन का वीडियो भी बनाया। बाघिन का आबादी क्षेत्र के निकट मूवमेंट होने से वन विभाग सतर्क हो गया है तथा लोगों को इस इलाके में नहीं जाने की सलाह दी है। टाइगर रिजर्व प्रबंधन ने बाघिन की मॉनिटरिंग बढ़ा दी है। गौरतलब है कि इस इलाके में बाघिन आरवीटी-3 की टेरेटरी है और उसका भी मूवमेंट टाइगर हिल पर देखा गया है। बाघिन आरवीटी 8 भी लगातार इसी इलाके में मूवमेंट कर रही है तथा इलाके की तलाश में है।
सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक में आग, सर्वर सिस्टम और डीवीआर जले
लाखेरी . सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक में सोमवार अल सुबह आग लग गई। इस दौरान बैंक का सर्वर सिस्टम और सीसीटीवी कैमरों की डीवीआर जल गई। गनीमत रही कि समय पर सूचना मिलने के कारण आग बैंक के अन्य हिस्सों में नहीं फैली।
लाखेरी के बाटम लेवल बाजार में स्थित बैंक में अचानक धुआं निकलने से अफरा-तफरी मच गई। पास में रहने वालों ने बैंक प्रबंधक को इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंचे प्रबंधक हुकुमचंद कहार ने देखा कि सर्वर सिस्टम और डीवीआर जल चुके थे। अन्य लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया। बैंक प्रबंधक कहार ने बताया कि प्रारंभिक अनुमान के अनुसार आग शार्ट सर्किट के कारण लगी। बैंक भवन के मालिक ने धुआं निकलते देख तुरंत सूचना दी। इस आग से ऑनलाइन नेटवर्क का सर्वर और डीवीआर जल गए, लेकिन समय पर नियंत्रण के कारण बड़ा नुकसान टल गया।