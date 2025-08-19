मीरा साहब के रास्ते में टहलती दिखी बाघिन आरवीटी- 8

सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक में आग, सर्वर सिस्टम और डीवीआर जले

लाखेरी . सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक में सोमवार अल सुबह आग लग गई। इस दौरान बैंक का सर्वर सिस्टम और सीसीटीवी कैमरों की डीवीआर जल गई। गनीमत रही कि समय पर सूचना मिलने के कारण आग बैंक के अन्य हिस्सों में नहीं फैली।

लाखेरी के बाटम लेवल बाजार में स्थित बैंक में अचानक धुआं निकलने से अफरा-तफरी मच गई। पास में रहने वालों ने बैंक प्रबंधक को इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंचे प्रबंधक हुकुमचंद कहार ने देखा कि सर्वर सिस्टम और डीवीआर जल चुके थे। अन्य लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया। बैंक प्रबंधक कहार ने बताया कि प्रारंभिक अनुमान के अनुसार आग शार्ट सर्किट के कारण लगी। बैंक भवन के मालिक ने धुआं निकलते देख तुरंत सूचना दी। इस आग से ऑनलाइन नेटवर्क का सर्वर और डीवीआर जल गए, लेकिन समय पर नियंत्रण के कारण बड़ा नुकसान टल गया।