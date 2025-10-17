विकसित राष्ट्र बनने के लिए आर्थिक और मानसिक दृष्टि से विकसित होना जरूरी – ऊर्जा राज्य मंत्री

मीडिया प्रभारी अभिषेक जैन ने बताया कि कार्यक्रम को पूर्व विधायक अशोक डोगरा, पूर्व जिला अध्यक्ष कुंज बिहारी बिल्या, सुरेश अग्रवाल, जिला महामंत्री राधेश्याम गुर्जर, योगेंद्र शृंगी, जिला संयोजक सीताराम सैनी व विधानसभा संयोजक भगवान बिरला ने अपने विचार व्यक्त किए। सभापति सरोज अग्रवाल, एसटी मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष आशा मीणा, ओबीसी मोर्चा प्रदेश मंत्री राधेश्याम बैरागी, बूंदी मंडल अध्यक्ष राजकुमार शृंगी, डाबी मंडल अध्यक्ष सत्यनारायण सोलंकी, नमाना मंडल अध्यक्ष नेतराम गुर्जर, खटकड़ मंडल अध्यक्ष कन्हैयालाल मीणा, सुंवासा मंडल अध्यक्ष ओमप्रकाश मीणा व तालेड़ा मंडल अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी मंचासीन रहे। कार्यक्रम के अंत में सभी ने आत्मनिर्भर भारत बनाने का संकल्प लिया। संचालन जिला महामंत्री संजय लाठी ने किया।