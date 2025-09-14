दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर आवागमन शुरू,रौनक लौटी

लबान चम्बल पुलिया पर चलती कार में लगी आग

लबान. दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस वे पर शनिवार को बड़ा हादसा होते-होते टल गया। देईखेड़ा थाना क्षेत्र के अंतर्गत लबान चम्बल पुलिया के पास एक चलती कार में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते पूरी कार धू-धू कर जलकर राख हो गई। गनीमत रही कि कार में सवार दम्पती समय रहते बाहर निकल आए और सुरक्षित बच गए।

कार में सवार कोटा गड़ेपान निवासी चंद्रमोहन जैन ने बताया कि वे अपनी पत्नी के साथ दिल्ली मुम्बई एक्सप्रेस वे पर कार से देईखेड़ा आ रहे थे। लबान इंटरचेंज से पहले चम्बल पुलिया के समीप चलती कार में अचानक धुआं उठने लगा। स्थिति को भांपते हुए उन्होंने ने कार सडक़ किनारे रोक दी और पत्नी के साथ तुरंत नीचे उतर गए। कुछ ही पलों में कार में आग भडक़ उठी और लपटों ने पूरे वाहन को अपनी चपेट में ले लिया।

सूचना मिलते ही देईखेड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। एक्सप्रेस वे पर कुछ देर तक यातायात भी प्रभावित हुआ। एक्सप्रेस वे के एरिया मैनेजर इकबाल ने बताया कि सूचना पानी का टैंकर व एम्बुलेंस के साथ मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक पूरी कार जलकर राख हो चुकी थी।