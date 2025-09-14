दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर आवागमन शुरू,रौनक लौटी

लबान.बड़ाखेड़ा. दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर शनिवार से वाहनों का आवागमन शुरू कर दिया गया है। विगत दिनों मेज नदी में आई बाढ के चलते 22 अगस्त को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे को लबान इटरचेंज से वाहनों का आवागमन बंद कर दिया था। इसके बाद बाढ का पानी उतरने के बाद पापडी गांव के पास कोटा दोसा लालसोट मेगा हाइवे की सडक टूटकर बह गई थी। मेज नदी की पुलिया पर गहरे गड्ढे हो गए थे, जिसके चलते वाहनों के आवागमन पर रोक लगा दी गई थी। वाहन बंद होने से आमजन परेशान हो रहे थे। लोगों ने इस समस्या को लेकर प्रशासन को भी अवगत कराया था, जिसके बाद मेज नदी की पुलिया पर गड्ढे भरने का कार्य शुरू हुआ, साथ ही टूटी हुई सडक को दुरुस्त किया गया। शुक्रवार रात को सडक निर्माण कम्पनी रिडकोर द्वारा कार्य पूरा करके बडे वाहनों का आवागमन शुरू कर दिया है, जिसके चलते दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस वे के वाहन अब वापस निकलने लगे हैं। कई दिनों से बंद पडे सडक मार्ग पर फिर से रौनक लौट आई है।
ढाबा संचालकों के चेहरे पर दिखी खुशी
शुक्रवार से एक्सप्रेस वे के वाहन लंबा इटरचेंज से उतरकर लाखेरी सडक मार्ग से इन्द्रगढ की तरफ जाने लगे तो कोटा दोसा लालसोट मेगा हाइवे पर स्थित कई ढाबा संचालक के चेहरे खिल उठे। उन्होंने बताया कि 22 दिन से बंद ढाबों पर फिर वाहनों के आवागमन से सूने पडे ढाबो पर रौनक नजर आई है।
सडक़ पर किया डामरीकरण
बाढ के पानी से मेज नदी के पापडी गांव की तरफ सडक टूटकर बह गई थी, जिसके चलते वाहनों का आवागमन पूर्णत: बंद कर दिया था। शुक्रवार रात भर कार्य करके सुबह सडक पर वाहन फर्राटे भरते नजर आए। टूटी हुई सडक को दुरुस्त करके डामरीकरण का कार्य पूरा कर दिया गया।
लबान चम्बल पुलिया पर चलती कार में लगी आग
लबान. दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस वे पर शनिवार को बड़ा हादसा होते-होते टल गया। देईखेड़ा थाना क्षेत्र के अंतर्गत लबान चम्बल पुलिया के पास एक चलती कार में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते पूरी कार धू-धू कर जलकर राख हो गई। गनीमत रही कि कार में सवार दम्पती समय रहते बाहर निकल आए और सुरक्षित बच गए।
कार में सवार कोटा गड़ेपान निवासी चंद्रमोहन जैन ने बताया कि वे अपनी पत्नी के साथ दिल्ली मुम्बई एक्सप्रेस वे पर कार से देईखेड़ा आ रहे थे। लबान इंटरचेंज से पहले चम्बल पुलिया के समीप चलती कार में अचानक धुआं उठने लगा। स्थिति को भांपते हुए उन्होंने ने कार सडक़ किनारे रोक दी और पत्नी के साथ तुरंत नीचे उतर गए। कुछ ही पलों में कार में आग भडक़ उठी और लपटों ने पूरे वाहन को अपनी चपेट में ले लिया।
सूचना मिलते ही देईखेड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। एक्सप्रेस वे पर कुछ देर तक यातायात भी प्रभावित हुआ। एक्सप्रेस वे के एरिया मैनेजर इकबाल ने बताया कि सूचना पानी का टैंकर व एम्बुलेंस के साथ मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक पूरी कार जलकर राख हो चुकी थी।