Rajasthan: जमीन विवाद को लेकर दो गुट हुए आमने-सामने, पुलिस पर किया हमला, ट्रैक्टर से पुलिस की जीप तोड़ी

झगड़ा होने की सूचना पर सहायक पुलिस उपनिरीक्षक मणिराज सिंह सहित चार पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे। इस दौरान पहले पक्ष के लोग ट्रैक्टर छोड़कर मौके से भाग गया। इस दौरान मौजूद महिला-पुरुषों ने पुलिस पर लाठी व गंडासे से हमला कर दिया, जिसमें एएसआई मणिराज सिंह, कांस्टेबल किशन सिंह, धर्मचंद व चालक दिनेश घायल हो गए। घायलों को हिण्डोली चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रण में की। आरोपी मौके से फरार हो गए।