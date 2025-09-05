रातभर बंद रहे दो स्टेट हाइवे, दोपहर बाद आवागमन शुरू

खटकड़. गुढ़ा बांध से गेट खोलकर पानी की निकासी करने से कस्बे के समीप मेज नदी की पुलिया बुधवार रात डूब गई, जिससे दो स्टेट हाइवे 29 व 34 का आवागमन पूरी रात बंद रहा। सुबह तक पुलिया के दोनों छोर पर वाहनों की लंबी लाइने लग गई। गुरुवार दोपहर को पुलिया से पानी उतरने के बाद आवागमन शुरू हुआ, जिससे वाहन चालकों ने राहत की सांस ली। बुधवार को गुढ़ा बांध के गेट खोलने से दोपहर से नदी में पानी बढऩे लगा। शाम तक नदी उफान पर आ गई, जिससे पुलिया डूबने की संभावना बढ़ गई। बुधवार रात पौने नौ बजे पुलिया डूब गई। पुलिया से आवागमन पूरी तरह बंद हो गया, जिससे बूंदी और कोटा से आने वाले वाहन कस्बे की ओर खड़े हो गए। नैनवां और लाखेरी से आने वाले वाहन पुलिया के दूसरे छोर पर खड़े हो गए। सुबह तक दोनों छोर में वाहनों की लंबी लाइन लग गई। रोजाना ड्यूटी पर आने-जाने वाले कर्मचारी, दूध वाले और बाहर गांव के दुकानदार व अन्य पुलिया के दोनों छोर पर अटक गए। गुरुवार पौने बारह बजे पुलिया से पानी उतरने के बाद आवागमन शुरू हुआ।