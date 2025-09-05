Patrika LogoSwitch to English

बूंदी

रातभर बंद रहे दो स्टेट हाइवे, दोपहर बाद आवागमन शुरू

गुढ़ा बांध से गेट खोलकर पानी की निकासी करने से कस्बे के समीप मेज नदी की पुलिया बुधवार रात डूब गई, जिससे दो स्टेट हाइवे 29 व 34 का आवागमन पूरी रात बंद रहा। सुबह तक पुलिया के दोनों छोर पर वाहनों की लंबी लाइने लग गई।

बूंदी

Narendra Agarwal

Sep 05, 2025

रातभर बंद रहे दो स्टेट हाइवे, दोपहर बाद आवागमन शुरू
नमाना. करजुना पुलिया पर दूसरे दिन भी चल रहा पानी।

खटकड़. गुढ़ा बांध से गेट खोलकर पानी की निकासी करने से कस्बे के समीप मेज नदी की पुलिया बुधवार रात डूब गई, जिससे दो स्टेट हाइवे 29 व 34 का आवागमन पूरी रात बंद रहा। सुबह तक पुलिया के दोनों छोर पर वाहनों की लंबी लाइने लग गई। गुरुवार दोपहर को पुलिया से पानी उतरने के बाद आवागमन शुरू हुआ, जिससे वाहन चालकों ने राहत की सांस ली। बुधवार को गुढ़ा बांध के गेट खोलने से दोपहर से नदी में पानी बढऩे लगा। शाम तक नदी उफान पर आ गई, जिससे पुलिया डूबने की संभावना बढ़ गई। बुधवार रात पौने नौ बजे पुलिया डूब गई। पुलिया से आवागमन पूरी तरह बंद हो गया, जिससे बूंदी और कोटा से आने वाले वाहन कस्बे की ओर खड़े हो गए। नैनवां और लाखेरी से आने वाले वाहन पुलिया के दूसरे छोर पर खड़े हो गए। सुबह तक दोनों छोर में वाहनों की लंबी लाइन लग गई। रोजाना ड्यूटी पर आने-जाने वाले कर्मचारी, दूध वाले और बाहर गांव के दुकानदार व अन्य पुलिया के दोनों छोर पर अटक गए। गुरुवार पौने बारह बजे पुलिया से पानी उतरने के बाद आवागमन शुरू हुआ।

दूसरे दिन भी बंद रहा बूंदी नमाना मार्ग
नमाना. नमाना बूंदी मार्ग पर स्थित करजुना गांव की नदी की पुलिया पर पानी चलने से गुरुवार को भी नमाना बूंदी मार्ग बंद रहा। इस पर आवागमन करने वाले लोगों को नमाना रोड व बरूधन होकर बूंदी जाना पड़ा। ग्रामीण सोजी लाल मीणा ने बताया कि मंगलवार रात से ही पुलिया पर पानी चल रहा है, तब से ही यह मार्ग बंद है इस बार बरसात के मौसम में चार बार पुलिया पर पानी आने से मार्ग बंद हुआ है वही नमाना श्यामू मार्ग की पुलिया पर भी पानी आने से यह मार्ग भी दो दिनों से बंद है, लेकिन लोग पैदल पुलिया को पार कर रहे है, जो जोखिम भरा है।

Hindi News / Rajasthan / Bundi / रातभर बंद रहे दो स्टेट हाइवे, दोपहर बाद आवागमन शुरू

