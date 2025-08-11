पांच विद्यार्थियों पर दो शिक्षक, मर्ज करना भूला शिक्षा विभाग

नैनवां. किसी विद्यालय में पांच बच्चों पर तो किसी विद्यालय में 6 बच्चों पर ही दो-दो शिक्षक लगा रखे है। विद्यालयों में छात्रों के नामांकन व नियुक्त शिक्षकों का रिकॉर्ड खंगाला तो शिक्षा विभाग के नैनवां ब्लॉक में ऐसे ही हालात मिले। शिक्षा विभाग दस से कम नामांकन वाले विद्यालयों को मर्ज कर चुका है। नैनवां ब्लॉक में दस से कम नामांकन वाले विद्यालय को मर्ज करना छोड़ शिक्षकों को राहत देने के लिए ऐसे विद्यालयों में भी दो-दो शिक्षक पदस्थापित कर रखे है।

शिक्षा विभाग के रिकॉर्ड के अनुसार ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय काली बरडी में 5 विद्यार्थियों का ही नामांकन है, जिनमें दो छात्र व तीन छात्राएं शामिल है, जिनको पढ़ाने के लिए दो शिक्षक लगे हुए है। जजावर के प्राथमिक विद्यालय देवधुआ में 6 विद्यार्थियों का नामांकन है, जिनमें दो छात्र व चार छात्राएं शामिल है, जिनको पढ़ाने के लिए दो शिक्षक लगे हुए है। कुशालीपुरा के प्राथमिक विद्यालय में भी यही स्थिति है। विद्यालय में 6 विद्यार्थियों का नामांकन है, जिनमे चार छात्र व दो छात्राएं है। यहां पर भी दो शिक्षक नियुक्त है। सडक़ का झोपड़ा प्राथमिक विद्यालय में 8 विद्यार्थियों का नामांकन है, जिनमे चार छात्र व चार छात्राएं है। विद्यालय में दो शिक्षक लगे हुए है।