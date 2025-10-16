भुगतान नहीं मिलने पर युवक ने टी शर्ट उतार खुद पर डाला पेट्रोल, आत्मदाह का किया प्रयास

कापरेन. भुगतान को लेकर खुद पर पेट्रोल छिडक़ कर खरी खोटी सुनाता युवक।
कापरेन. नगरपालिका द्वारा एक माह पूर्व आयोजित वीर तेजाजी मेले में साउंड लगाने पर ८९ हजार के बिल का भुगतान नहीं होने से आक्रोशित कोटा निवासी युवक जुगल किशोर मीणा दोपहर बाद बोतल में पेट्रोल लेकर पालिका कार्यालय पहुंचा और भुगतान की मांग की। साथ ही भुगतान नहीं मिलने पर पालिका कार्यालय के सामने ही खुद पर पेट्रोल छिडक़ कर आग लगाने का प्रयास किया। युवक द्वारा जोर जोर से चिल्लाने और भुगतान को लेकर अधिकारियों को खरी खोटी सुनाने के दौरान मौके पर लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई। मौके पर मौजूद लोगों की समझाइश पर युवक शांत हुआ, वहीं पालिका कर्मचारियों द्वारा मौके पर ही साउंड सिस्टम लगाने की एवज में बिल भुगतान का चेक दिया।
जुगल किशोर मीणा ने बताया कि मेले के दौरान साउंड सिस्टम लगाने को लेकर पालिका द्वारा निविदा जारी की गई थी। निविदा जिसके नाम निकली थी उसके द्वारा कार्य नहीं किया जाने पर नेगोशिएशन के तहत दूसरे नबंर पर जुगल किशोर ने मेले में साउंड सिस्टम लगाया था, जिसके भुगतान को लेकर पालिका के चक्कर काट रहा है। पालिका कर्मचारियों द्वारा कभी अधिशासी अधिकारी के हस्ताक्षर और कभी किसी अन्य बहाने से बार बार घुमाया जा रहा है।
बेटी बीमार, एक माह से लगा रहा चक्कर
जुगल किशोर ने बताया कि उसकी बेटी की तबीयत एक माह से खराब चल रही है और ईलाज के लिए रुपए की जरूरत है। एक माह का समय बीत चुका है और भुगतान के लिए चार बार पालिका के चक्कर काट चुका है। इसके बावजूद भुगतान नहीं किया जा रहा है। भुगतान के लिए करीब तीन सप्ताह पहले बिल दिया जा चुका है। इसके बावजूद भुगतान अटका रखा है।
अस्पताल पहुंचा
नगरपालिका से चेक मिलने के बाद युवक की तबीयत बिगड़ जाने से युवक अस्पताल पहुंचा। युवक जुगलकिशोर ने बताया कि आंखों में जलन हो रही है और कान दर्द कर रहे हैं। अस्पताल में नेत्र चिकित्सक नहीं होने से युवक ईलाज के लिए कोटा चला गया।
आनन फानन में सौंपा चेक
पालिका कार्यालय में भुगतान को लेकर हुए हंगामे के दौरान माहौल बिगड़ता देख पालिका कर्मचारियों द्वारा तुरंत चेक काटकर ईओ के हस्ताक्षर करवाकर चेक सौंपा गया।
कर्ज लेकर लगाया था
हंगामा कर रहे युवक ने कहा कि यही चेक पहले दे देते तो यह नौबत नहीं आती। कोटा से आने जाने का किराया और बेटी की तबीयत ठीक करवाने के लिए रुपए की सख्त जरूरत है। कर्ज लेकर मेले में साउंड लगाया था। कर्जदार भी परेशान कर रहे हैं और भुगतान नही मिलने दुखी और हताश हो गया है। बना वर्क ऑर्डर के काम शुरू किया था और मेला खत्म होने से दो दिन पहले पालिका द्वारा वर्कऑर्डर जारी किया गया था।वहीं भुगतान में भी देरी की जा रही है।
मेले में साउंड सिस्टम लगाया गया था, जिसका बिल नगरपालिका में तीन दिन पहले आया है। भुगतान देने के लिए जरूरी प्रक्रिया चल रही है और आज युवक के आने पर कुछ देर इंतजार करने के लिए कहा गया था। कापरेन के अलावा के पाटन का भी चार्ज हैं और पालिका में शिविर सहित अन्य कई कार्य भी होते हैं, जिनका निस्तारण जरूरी होता है। भुगतान करने के लिए प्रक्रिया पूरी होते ही भुगतान का चेक दिया गया है। बिना वजह शोर शराबा और उत्पात मचाकर माहौल बिगाडऩे का प्रयास किया गया है।
प्रवीण कुमार शर्मा, अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका, कापरेन
