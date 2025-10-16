भुगतान नहीं मिलने पर युवक ने टी शर्ट उतार खुद पर डाला पेट्रोल, आत्मदाह का किया प्रयास

कापरेन. नगरपालिका द्वारा एक माह पूर्व आयोजित वीर तेजाजी मेले में साउंड लगाने पर ८९ हजार के बिल का भुगतान नहीं होने से आक्रोशित कोटा निवासी युवक जुगल किशोर मीणा दोपहर बाद बोतल में पेट्रोल लेकर पालिका कार्यालय पहुंचा और भुगतान की मांग की। साथ ही भुगतान नहीं मिलने पर पालिका कार्यालय के सामने ही खुद पर पेट्रोल छिडक़ कर आग लगाने का प्रयास किया। युवक द्वारा जोर जोर से चिल्लाने और भुगतान को लेकर अधिकारियों को खरी खोटी सुनाने के दौरान मौके पर लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई। मौके पर मौजूद लोगों की समझाइश पर युवक शांत हुआ, वहीं पालिका कर्मचारियों द्वारा मौके पर ही साउंड सिस्टम लगाने की एवज में बिल भुगतान का चेक दिया।