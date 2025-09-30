Patrika LogoSwitch to English

बूंदी

नगरपरिषद बोर्ड बैठक में हंगामा, दस मिनट में पारित हो गए प्रस्ताव

नगरपरिषद के नए भवन में सोमवार को आयोजित पहली साधारण सभा की बैठक हंगामेदार रही। हुडको से स्वीकृत 250 करोड़ के ऋण को लेकर नेता प्रतिपक्ष मुकेश माधवानी सहित कांग्रेस पार्षदों ने विरोध जताते हुए धरने पर बैठ गए।

2 min read

बूंदी

image

Narendra Agarwal

Sep 30, 2025

नगरपरिषद बोर्ड बैठक में हंगामा, दस मिनट में पारित हो गए प्रस्ताव

बूंदी. नगरपरिषद की बैठक में विरोध जताते पार्षद।

बूंदी. नगरपरिषद के नए भवन में सोमवार को आयोजित पहली साधारण सभा की बैठक हंगामेदार रही। हुडको से स्वीकृत 250 करोड़ के ऋण को लेकर नेता प्रतिपक्ष मुकेश माधवानी सहित कांग्रेस पार्षदों ने विरोध जताते हुए धरने पर बैठ गए। हंगामे और विरोध के बीच सभापति सरोज अग्रवाल ने एजेंडे के तहत पांच प्रस्ताव रखे, जिसका भाजपा पार्षदों ने टेबल बजाकर अनुमोदन कर दिया। कुल 15 मिनट में बैठक समाप्त हो गई। इसके बाद सभापति व कार्यवाहक आयुक्त उठकर चले गए। कांग्रेस पार्षदों ने प्रस्तावोंं पर चर्चा नहीं करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि वे किसी भी प्रस्ताव का अनुमोदन नहीं करते। कांग्रेस पार्षदों ने विरोध जताते हुए नारेबाजी शुरू कर दी।बैठक में कार्यवाहक आयुक्त धर्मेंद्र मीणा ने एजेंडे के तहत रखे जाने वाले प्रस्ताव पढऩे लगे तो पार्षद मुकेश माधवानी ने एक-एक प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए कहा। कांग्रेसी पार्षदों ने इसका समर्थन किया। तभी कांग्रेसी पार्षद सभापति सरोज अग्रवाल के समक्ष पहुंच गए और नारेबाजी करने लग गए। इस पर सभापति ने एक-एक प्रस्ताव पर चर्चा करने की बात कहीं।

कैसे चुकाएंगे 1 करोड़ 85 लाख रुपए ब्याज
आयुक्त धर्मेंद्र मीणा ने जैसे ही हुडको से स्वीकृत 250 करोड़ के ऋण के प्रस्ताव पर पार्षदों की सहमति चाही, माधवानी ने विरोध करते हुए कहा कि परिषद ऋण के बजाय सरकार से अनुदान लें। नौ प्रतिशत के हिसाब से 1 करोड़ ८५ लाख का ब्याज जनता के माथे रखना चाहते है। वर्तमान बोर्ड का तीन माह का कार्यकाल बचा है। इतना बड़ा कर्जा कौन चुकाएगा। कांग्रेस के पार्षद टीकम जैन, लोकेश ठाकुर, हेंमत वर्मा, इरफान इल्लू और मोईनुद्दीन विरोध जताते हुए सभापति की टेबल तक पहुंच गए।

कार्यवाहक आयुक्त नहीं करा सकते बोर्ड बैठक
कांग्रेस पार्षद मोईनुद्दीन ने कहा कि विशेष बोर्ड सभा की बैठक बुलाई है। कार्यवाहक आयुक्त बोर्ड बैठक को करा सकते है नियम में है क्या। जवाब दीजिए। इस पर सत्ता पक्ष की ओर से जवाब आया कि सरकार से आयुक्त मांगो आप।

नेता प्रतिपक्ष पर तंसा तज
कांग्रेस पार्षद प्रेमप्रकाश एवरग्रीन ने नेता प्रतिपक्ष मुकेश माधवानी पर बैठक नहीं चलने का आरोप लगाया और कहा कि पिछले कुछ समय से एक भी बैठक पूरी नहीं चलने दी।


विधायक ने कहा- विधानसभा में उठाएंगे मुद्ïदा
बैठक में कांग्रेस पार्षदों की सुनवाई नहीं होने की शिकायत पर विधायक हरिमोहन शर्मा नगरपरिषद कार्यालय पहुंचे। यहां उन्होंने धरने पर बैठे कांग्रेस पार्षदों को सुना। पार्षदों ने कहा कि एजेंडे के पांच प्रस्ताव सदन में पारित करा लिया गया, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी गई। सभापति व आयुक्त ने 5 मिनट में पांचों प्रस्ताव पारित करा लिए। इस पर शर्मा ने कहा कि वे इस मामले को विधानसभा में उठाएंगे। भ्रष्टाचार उजागर करने के लिए सडक़ों पर भी उतरेंगे।

Published on:

30 Sept 2025 12:03 pm

Hindi News / Rajasthan / Bundi / नगरपरिषद बोर्ड बैठक में हंगामा, दस मिनट में पारित हो गए प्रस्ताव

