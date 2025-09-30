नगरपरिषद बोर्ड बैठक में हंगामा, दस मिनट में पारित हो गए प्रस्ताव

बूंदी. नगरपरिषद के नए भवन में सोमवार को आयोजित पहली साधारण सभा की बैठक हंगामेदार रही। हुडको से स्वीकृत 250 करोड़ के ऋण को लेकर नेता प्रतिपक्ष मुकेश माधवानी सहित कांग्रेस पार्षदों ने विरोध जताते हुए धरने पर बैठ गए। हंगामे और विरोध के बीच सभापति सरोज अग्रवाल ने एजेंडे के तहत पांच प्रस्ताव रखे, जिसका भाजपा पार्षदों ने टेबल बजाकर अनुमोदन कर दिया। कुल 15 मिनट में बैठक समाप्त हो गई। इसके बाद सभापति व कार्यवाहक आयुक्त उठकर चले गए। कांग्रेस पार्षदों ने प्रस्तावोंं पर चर्चा नहीं करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि वे किसी भी प्रस्ताव का अनुमोदन नहीं करते। कांग्रेस पार्षदों ने विरोध जताते हुए नारेबाजी शुरू कर दी।बैठक में कार्यवाहक आयुक्त धर्मेंद्र मीणा ने एजेंडे के तहत रखे जाने वाले प्रस्ताव पढऩे लगे तो पार्षद मुकेश माधवानी ने एक-एक प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए कहा। कांग्रेसी पार्षदों ने इसका समर्थन किया। तभी कांग्रेसी पार्षद सभापति सरोज अग्रवाल के समक्ष पहुंच गए और नारेबाजी करने लग गए। इस पर सभापति ने एक-एक प्रस्ताव पर चर्चा करने की बात कहीं।