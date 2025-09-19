प्रतियोगिताओं में विजेता टीम का ग्रामीणों ने निकाला जुलूस

भण्डेड़ा. क्षेत्र में मरां ग्राम पंचायत परिसर में गुरुवार को सभी ग्रामीणों ने विजेता खिलाड़ियों सहित शालाध्यापकों का स्वागत किया है। विभिन्न प्रतियोगिताओं में स्थानीय सरकारी विद्यालय के खिलाड़ी विजेता रहकर अव्वल रहे है।
जानकारी अनुसार मरां के ग्रामवासियों व पूर्व खिलाडियों द्वारा राउमावि मरां के खिलाडी छात्र-छात्राओ का जिले में 19 वर्षीय हॉकी छात्रा वर्ग में प्रथम स्थान व खो-खो 14 वर्षीय छात्रा वर्ग पहले स्थान, कबड्डी में 19 वर्ष छात्र वर्ग तीसरे स्थान, नेहरू हॉकी में बालक वर्ग उपविजेता व वेटलिफ्टिंग में 19 वर्ष छात्रा पहले स्थान पर जिले में परचम लहराया है। मरां विद्यालय का नाम गौरान्वित करने व जिले का प्रतिनिधित्व करने की खुशी में ग्रामीणों द्वारा विजेता खिलाड़ियों का राउमावि बांसी से डीजे की धून के साथ रामगंज, कल्याणपुरा, मुण्डली व मरां में भव्य जुलूस निकालकर स्थानीय ग्राम पंचायत परिसर में पहुंचे, यहां विजेता खिलाड़ियों के साथ, शारीरीक शिक्षक बनवारी मीणा सहित शालाध्यापकों का भी स्वागत किया गया है। यह जानकारी गांव के पूर्व खिलाड़ी देशराज गुर्जर व धूलीलाल मीणा ने दी है।
देई. महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय नवीन देई के बालक बालिकाओं ने 14 वर्षीय हॉकी प्रतियोगिता में बालक व बालिका टीम उपविजेता रही। प्रधानाचार्य शिवजीलाल मीणा ने बताया कि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बांसी में आयोजित प्रतियोगिता में दोनों टीम उपविजेता रही। अतिरिक्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी अनिल गोयल व प्रधानाचार्य बांसी भरतलाल मीणा ने बालक बालिकाओ को ट्रॉफी व प्रशस्ति प्रमाणपत्र देकर सम्मानित किया। विद्यालय के 8 बालक बालिकाओ का चयन राज्य स्तर प्रतियोगिता मे हुआ। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कोलाहेडा ने 17 वर्ष कब्बडी छात्रा वर्ग मे द्वितीय स्थान प्राप्त किया।
हिण्डोली. 69वीं जिला स्तरीय खेलकूद जूडो 14 वर्ष प्रतियोगिता का समापन समारोह गुरुवार को अशोक नगर में हुआ। प्रतियोगिता में मुख्य अतिथि कुमावत युवा शक्ति प्रदेश अध्यक्ष घनश्याम कुमावत रहे। विशिष्ट अतिथियों में रामबाबू कुमावत, जिलाध्यक्ष गिरिराज कुमावत, राजेश कुमावत रहे। समारोह की अध्यक्षता नरेन्द्र कुमावत ने की। शारीरिक शिक्षक रमेश कुमावत ने बताया कि प्रतियोगिता में कुल 104 छात्र और 79 छात्राओं ने भाग लिया। विजेता खिलाड़ियों को प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर मेडल प्रदान किए गए।
करवाला व छात्रा वर्ग में खजूरी की टीम बनी विजेता
बूंदी. गुंवार के स्थानीय विद्यालय में चल रही आयु वर्ग 14 वर्षीय जिला स्तरीय वालीबाल प्रतियोगिता का समापन गुरुवार को हुआ। जिसमें छात्र वर्ग की 19 व छात्रा वर्ग की 11 टीमों ने भाग लिया। छात्र वर्ग में करवाला की टीम प्रथम, नीम का खेड़ा द्वितीय, मंडावरा तीसरा स्थान, छात्रा वर्ग में खजूरी की टीम प्रथम, जावंटीकला ने दूसरा और गुंवार ने तृतीय स्थान प्राप्त किया।। समापन समारोह के मुख्य अतिथि स्थानीय ग्राम पंचायत लोईचा सरपंच रामरतन भील, एसएमसी अध्यक्ष धनराज मीणा, उपाध्यक्ष लटूर लाल भील, भामाशाह के रूप में श्यामलाल मीणा व प्रभु लाल मालव ने विजेता टीमों को शील्ड एवं मैडल देकर उत्साह वर्धन किय। शारीरिक शिक्षक महेंद्र सिंह हाडा, अशोक शर्मा, शारीरिक शिक्षक नूतन तिवारी, जागृति गुप्ता व भंवर सिंह राजपूत आदि ने अपने विचार रखे।
गोठड़ा. सनशाइन कॉन्वेंट स्कूल अशोक नगर में चल रही 69वीं जिला स्तरीय खेलकूद जुड़ो 14 वर्ष वर्ग प्रतियोगिता का समापन समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कुमावत युवा शक्ति प्रदेश अध्यक्ष घनश्याम कुमावत रहे। विशिष्ट अतिथियों में रामबाबू कुमावत, कुमावत युवा शक्ति जिलाध्यक्ष गिरिराज कुमावत, राजेश कुमावत, मदन कुमावत, सुरेश गुर्जर और राधेश्याम प्रजापत शामिल रहे। नरेंद्र कुमावत ने बताया कि प्रतियोगिता में कुल 104 छात्र और 79 छात्राओं ने भाग लिया। विजेता खिलाड़ियों को प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर मेडल प्रदान किए गए। मुख्य अतिथि रामबाबू कुमावत ने कहा कि जीवन में खेलकूद अत्यंत आवश्यक है, यह बच्चों के सर्वांगीण विकास में सहायक होता है। साथ ही आठवीं के छात्र अंशु कुमावत ने आर्ट एंड क्राफ्ट में राममंदिर का क्राफ्ट बनाया,जिसकी सभी शिक्षा विभाग और अतिथियों ने स्वागत सम्मान किया।