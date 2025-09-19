प्रतियोगिताओं में विजेता टीम का ग्रामीणों ने निकाला जुलूस

गोठड़ा. सनशाइन कॉन्वेंट स्कूल अशोक नगर में चल रही 69वीं जिला स्तरीय खेलकूद जुड़ो 14 वर्ष वर्ग प्रतियोगिता का समापन समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कुमावत युवा शक्ति प्रदेश अध्यक्ष घनश्याम कुमावत रहे। विशिष्ट अतिथियों में रामबाबू कुमावत, कुमावत युवा शक्ति जिलाध्यक्ष गिरिराज कुमावत, राजेश कुमावत, मदन कुमावत, सुरेश गुर्जर और राधेश्याम प्रजापत शामिल रहे। नरेंद्र कुमावत ने बताया कि प्रतियोगिता में कुल 104 छात्र और 79 छात्राओं ने भाग लिया। विजेता खिलाड़ियों को प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर मेडल प्रदान किए गए। मुख्य अतिथि रामबाबू कुमावत ने कहा कि जीवन में खेलकूद अत्यंत आवश्यक है, यह बच्चों के सर्वांगीण विकास में सहायक होता है। साथ ही आठवीं के छात्र अंशु कुमावत ने आर्ट एंड क्राफ्ट में राममंदिर का क्राफ्ट बनाया,जिसकी सभी शिक्षा विभाग और अतिथियों ने स्वागत सम्मान किया।