Bundi: आकाशीय बिजली गिरने से मचा हड़कंप, CCTV में कैद हुआ खौफनाक मंजर, जल गए मीटर, देखें वीडियो

Rajasthan Weather News: बूंदी के कापरेन शहर सहित क्षेत्र में 3 दिन से हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित रहा। क्षेत्र में तीसरे दिन शुक्रवार को भी बारिश का दौर जारी रहा। वहीँ दूसरे दिन गुरुवार को भी सुबह से बरसात का दौर जारी रहा। सुबह एक घंटे की तेज बारिश के बाद दोपहर तक हल्की बूंदाबांदी रही।
बारिश के दौरान शहर के वेयरहाउस के समीप मुख्य सड़क पर लगे विद्युत पोल पर आकाशीय बिजली गिरने से हड़कंप मच गया। इस खौफनाक मंजर का CCTV फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
बिजली गिरने से आसपास के मकानों में लगे विद्युत उपकरणों में करंट दौड़ गया और पंखे, कूलर, आरओ, फ्रिज आदि उपकरण जल गए। विद्युत मीटर जल गए और शार्ट सर्किट होने से नुकसान हो गया। आकाशीय बिजली गिरने से वेयरहाउस, विजय कॉलोनी, खुशी नगर आदि इलाकों में करीब बीस मकानों में नुकसान हुआ है। वहीं विजय कालोनी निवासी महेश कुमार के मकान की छत पर लगी रेलिंग व प्लास्टर उखड़ गया।
तालेड़ा कस्बे में कॉलोनियों में पानी भरने से आमजन प्रभावित को गया है। बारिश से पहले प्रशासन द्वारा अवरुद्ध नालों की साफ सफाई कराने के आदेश दिए जाते हैं, लेकिन नाले की सफाई समय पर नहीं करने से स्थिति बिगड़ चुकी है। कस्बे के तहसील के पीछे से निकल रहा नाला की देखरेख नहीं करने से निचली बस्ती में पानी भरने से मकानों में प्रवेश कर गया। पिछली बारिश में इंदिरा कॉलोनी के लोगों ने समस्या से अवगत करवाया था, लेकिन प्रशासन ने कोई उपाय नहीं किए।
भण्डेड़ा क्षेत्र में गुरुवार को सुबह के समय अचानक हुए मौसम में बदलाव के बाद कुछ समय मध्यम दर्जे की बारिश के बाद आमजनों को गर्मी से राहत मिल सकी है। जानकारी के अनुसार क्षेत्र में सुबह से हल्की बूंदाबांदी हुई, फिर सुबह नौ बजे बीस मिनट तक मध्यम दर्जे की बारिश से आमजनों को गर्मी से राहत मिली है।