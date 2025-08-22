Bundi: आकाशीय बिजली गिरने से मचा हड़कंप, CCTV में कैद हुआ खौफनाक मंजर, जल गए मीटर, देखें वीडियो

तालेड़ा कस्बे में कॉलोनियों में पानी भरने से आमजन प्रभावित को गया है। बारिश से पहले प्रशासन द्वारा अवरुद्ध नालों की साफ सफाई कराने के आदेश दिए जाते हैं, लेकिन नाले की सफाई समय पर नहीं करने से स्थिति बिगड़ चुकी है। कस्बे के तहसील के पीछे से निकल रहा नाला की देखरेख नहीं करने से निचली बस्ती में पानी भरने से मकानों में प्रवेश कर गया। पिछली बारिश में इंदिरा कॉलोनी के लोगों ने समस्या से अवगत करवाया था, लेकिन प्रशासन ने कोई उपाय नहीं किए।