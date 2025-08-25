बस्ती में भरा पानी, नहीं पहुंचे अधिकारी तो लोगों ने किया हाइवे जाम

कापरेन. शहर सहित क्षेत्र में हुई भारी बारिश और बाढ़ के हालात से लोग अब तक उभर नहीं पाए हैं। नगरपालिका क्षेत्र के अडीला गांव में वार्ड चार भावपुरा के ग्रामीणों ने रविवार दोपहर को बस्ती में भरे बरसाती पानी की निकासी नहीं होने से आक्रोशित ग्रामीणों ने मेगा हाइवे पर जाम लगा कर विरोध प्रदर्शन किया।
जाम की सूचना पर पुलिस थानाधिकारी सुरजीत सिंह मय जाप्ता मौके पर पहुंचे और समझाइश कर जाम हटवाने के प्रयास किए, लेकिन अव्यवस्था को लेकर आक्रोशित ग्रामीणों ने जाम हटाने से मना करते हुए कहा कि बस्ती में बरसाती पानी के भराव से मकानों में चार से पांच फीट तक पानी भर गया है। रहने, खाने पीने की व्यवस्था नहीं है। पानी भरने से बस्ती में कई लोगों के कच्चे मकान ध्वस्त हो चुके हैं। इसके बावजूद किसी ने हमारी सुध नहीं ली। आक्रोशित महिलाओं ने कहा कि हर साल बस्ती में बरसात के दौरान पानी भर जाता है। हर साल नेता, अधिकारी मौके पर आकर हालात देखते है और चले जाते हैं। चार साल से यही बारिश के दौरान ऐसे ही हालात होती है।अब तक कुछ नही किया गया है।
पानी निकासी का स्थाई समाधान नहीं होने से बस्ती में पानी भर जाता है। इस दौरान नगरपालिका अधिशासी अधिकारी प्रवीण कुमार शर्मा भी मौके पर पहुँचे और जाम पर बैठे महिलाओं, ग्रामीणों से समझाइश का प्रयास किया। आक्रोशित ग्रामीणों ने बस्ती में भरे पानी की शीघ्र निकासी करवाने की मांग की। ग्रामीणों ने खरी खोटी सुनाते हुए कहा कि तीन दिनों से बारिश में रह रहे हैं लेकिन किसी ने आकर जानकारी नही ली। भोजन, पानी की व्यवस्था नही है और पड़ोसियों के यहां रहने को मजबूर है। अधिशासी अधिकारी ने मौके पर ही जेसीबी मशीन से पानी निकासी करवाने के निर्देश दिए। साथ ही खाने के लिए रोजाना भोजन के पैकेट वितरण करने, अस्थाई आश्रय स्थलों में रहने के निर्देश दिए। नगरपालिका कर्मचारी भेज कर सर्वे करवाने का आश्वासन दिया। आश्वासन पर जाम हटाया गया। हाइवे पर करीब एक घंटे जाम लगने से दोनों तरफ वाहनों की कतारें लग गई।लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा।