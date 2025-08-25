बस्ती में भरा पानी, नहीं पहुंचे अधिकारी तो लोगों ने किया हाइवे जाम

पानी निकासी का स्थाई समाधान नहीं होने से बस्ती में पानी भर जाता है। इस दौरान नगरपालिका अधिशासी अधिकारी प्रवीण कुमार शर्मा भी मौके पर पहुँचे और जाम पर बैठे महिलाओं, ग्रामीणों से समझाइश का प्रयास किया। आक्रोशित ग्रामीणों ने बस्ती में भरे पानी की शीघ्र निकासी करवाने की मांग की। ग्रामीणों ने खरी खोटी सुनाते हुए कहा कि तीन दिनों से बारिश में रह रहे हैं लेकिन किसी ने आकर जानकारी नही ली। भोजन, पानी की व्यवस्था नही है और पड़ोसियों के यहां रहने को मजबूर है। अधिशासी अधिकारी ने मौके पर ही जेसीबी मशीन से पानी निकासी करवाने के निर्देश दिए। साथ ही खाने के लिए रोजाना भोजन के पैकेट वितरण करने, अस्थाई आश्रय स्थलों में रहने के निर्देश दिए। नगरपालिका कर्मचारी भेज कर सर्वे करवाने का आश्वासन दिया। आश्वासन पर जाम हटाया गया। हाइवे पर करीब एक घंटे जाम लगने से दोनों तरफ वाहनों की कतारें लग गई।लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा।