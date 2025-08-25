Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बूंदी

बस्ती में भरा पानी, नहीं पहुंचे अधिकारी तो लोगों ने किया हाइवे जाम

शहर सहित क्षेत्र में हुई भारी बारिश और बाढ़ के हालात से लोग अब तक उभर नहीं पाए हैं। नगरपालिका क्षेत्र के अडीला गांव में वार्ड चार भावपुरा के ग्रामीणों ने रविवार दोपहर को बस्ती में भरे बरसाती पानी की निकासी नहीं होने से आक्रोशित ग्रामीणों ने मेगा हाइवे पर जाम लगा कर विरोध प्रदर्शन किया।

बूंदी

Narendra Agarwal

Aug 25, 2025

बस्ती में भरा पानी, नहीं पहुंचे अधिकारी तो लोगों ने किया हाइवे जाम
कापरेन. मेगा हाइवे पर जाम के दौरान लगी वाहनो की कतार व मौजूद लोग।

कापरेन. शहर सहित क्षेत्र में हुई भारी बारिश और बाढ़ के हालात से लोग अब तक उभर नहीं पाए हैं। नगरपालिका क्षेत्र के अडीला गांव में वार्ड चार भावपुरा के ग्रामीणों ने रविवार दोपहर को बस्ती में भरे बरसाती पानी की निकासी नहीं होने से आक्रोशित ग्रामीणों ने मेगा हाइवे पर जाम लगा कर विरोध प्रदर्शन किया।

जाम की सूचना पर पुलिस थानाधिकारी सुरजीत सिंह मय जाप्ता मौके पर पहुंचे और समझाइश कर जाम हटवाने के प्रयास किए, लेकिन अव्यवस्था को लेकर आक्रोशित ग्रामीणों ने जाम हटाने से मना करते हुए कहा कि बस्ती में बरसाती पानी के भराव से मकानों में चार से पांच फीट तक पानी भर गया है। रहने, खाने पीने की व्यवस्था नहीं है। पानी भरने से बस्ती में कई लोगों के कच्चे मकान ध्वस्त हो चुके हैं। इसके बावजूद किसी ने हमारी सुध नहीं ली। आक्रोशित महिलाओं ने कहा कि हर साल बस्ती में बरसात के दौरान पानी भर जाता है। हर साल नेता, अधिकारी मौके पर आकर हालात देखते है और चले जाते हैं। चार साल से यही बारिश के दौरान ऐसे ही हालात होती है।अब तक कुछ नही किया गया है।

पानी निकासी का स्थाई समाधान नहीं होने से बस्ती में पानी भर जाता है। इस दौरान नगरपालिका अधिशासी अधिकारी प्रवीण कुमार शर्मा भी मौके पर पहुँचे और जाम पर बैठे महिलाओं, ग्रामीणों से समझाइश का प्रयास किया। आक्रोशित ग्रामीणों ने बस्ती में भरे पानी की शीघ्र निकासी करवाने की मांग की। ग्रामीणों ने खरी खोटी सुनाते हुए कहा कि तीन दिनों से बारिश में रह रहे हैं लेकिन किसी ने आकर जानकारी नही ली। भोजन, पानी की व्यवस्था नही है और पड़ोसियों के यहां रहने को मजबूर है। अधिशासी अधिकारी ने मौके पर ही जेसीबी मशीन से पानी निकासी करवाने के निर्देश दिए। साथ ही खाने के लिए रोजाना भोजन के पैकेट वितरण करने, अस्थाई आश्रय स्थलों में रहने के निर्देश दिए। नगरपालिका कर्मचारी भेज कर सर्वे करवाने का आश्वासन दिया। आश्वासन पर जाम हटाया गया। हाइवे पर करीब एक घंटे जाम लगने से दोनों तरफ वाहनों की कतारें लग गई।लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

25 Aug 2025 12:20 pm

Hindi News / Rajasthan / Bundi / बस्ती में भरा पानी, नहीं पहुंचे अधिकारी तो लोगों ने किया हाइवे जाम

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.