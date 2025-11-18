Bundi: बहन की डोली उठने से पहले उठेगी छोटे भाई की अर्थी, शादी का कार्ड बांटने के दौरान हुई दर्दनाक मौत, पिता गंभीर घायल

मृतक भाई की फाइल (फोटो: पत्रिका)
Brother Died Before Sister's Wedding: स्टेट हाइवे 34 पर नैनवां के पास सोमवार शाम दो बाइकों की भिड़ंत में एक किशोर की मौत हो गई जबकि उसके पिता सहित 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद घायलों को नैनवां चिकित्सालय में प्राथमिक उपचार के बाद बून्दी रेफर कर दिया गया।
जजावर निवासी शांतिलाल रेगर अपनी पुत्री की 30 नवंबर को होने वाली शादी के कार्ड बांटने के लिए पुत्र रोहित (15) को साथ लेकर निकले थे। ऐसे में अब बहन की शादी होने से पहले भाई का अंतिम संस्कार होगा। वह नैनवां में रिश्तेदारों के यहां कार्ड देने के बाद देई की ओर जा रहे थे। नैनवां से 3 किलोमीटर आगे स्टेट हाइवे पर सामने से आ रही बाइक से जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में रोहित की मौके पर ही मौत हो गई। शांतिलाल गंभीर घायल हो गए। शांतिलाल को कोटा रेफर किया गया।
दूसरी बाइक पर सवार संडीला गांव निवासी 18 वर्षीय अंकित और 15 वर्षीय अजय भी घायल हुए। दोनों को बूंदी रेफर किया गया है। हादसे के बाद दोनों बाइकों पर सवार चारों सड़क पर गिर पड़े। राहगीरों ने सूचना दी तो 108 एबुलेंस मौके पर पहुंची और घायलों को नैनवां उपजिला चिकित्सालय पहुंचाया। मृतक का शव मोर्चरी में रखवाया गया है। मंगलवार को पोस्टमार्टम होगा।
कोटा- लालसोट मेगा हाइवे पर प्रथम मेगा हाइवे क्रॉसिंग पर रविवार को सडक़ दुर्घटना ने मोटरसाइकिल सवार एक जने की मौत हो गई। वहीं दूसरा घायल हो गया। जिसे लाखेरी अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया। जानकारी के अनुसार रविवार रात को खरायता निवासी दीपक मीणा (24) अपने साथी शुभम के साथ गांव से लाखेरी आ रहा था, तभी प्रथम मेगा हाइवे क्रॉसिंग के समीप दुर्घटना का शिकार हो गया। बाद में राहगीरों ने पुलिस को सूचना देकर घायलों को लाखेरी अस्पताल भिजवाया। जहां पर चिकित्सक ने दीपक को मृत घोषित कर दिया।
सोमवार को शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हेड कांस्टेबल सोहनलाल गुर्जर ने बताया कि परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी गई है। दीपक परिवार का इकलौता बेटा था और बुजुर्ग माता-पिता का सहारा था। उसकी मौत से गांव में गहरा मातम छाया गया। परिजन और ग्रामीण सुरक्षा इंतजामों की कमी को लेकर नाराजगी जताई।
डाबी थाना क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर धनेश्वर के पास कोटा की और से आ रही मोटर साइकिल को पीछे से आ रही एक मोटर साइकिल ने जोरदार टक्कर मार दी। दुर्घटना में आगे चल रही मोटर साइकिल चालक अधेड़ की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार ढोटी थाना देवली मांझी जिला कोटा निवासी सत्यनारायण शर्मा (54) पुत्र किशन चन्द शर्मा अपनी पुत्री के साथ मोटरसाइकिल पर सवार होकर डाबी में किसी कार्यक्रम में शामिल होने आ रहे थे।
धनेश्वर के निकट पीछे से तेज गति से आ रही एक मोटरसाइकिल ने जोरदार टक्कर मार दी। मोटर साइकिल की टक्कर से पिता व पुत्री सड़क पर गिर गए। सत्यनारायण शर्मा सिर के बल गिरने से गंभीर घायल हो गए। सूचना पर हाइवे एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और गंभीर घायल को कोटा अस्पताल लेकर गई। यहां चिकित्सक ने गंभीर घायल को मृत घोषित कर दिया। डाबी थाना पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवा परिजनों को सुपुर्द कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी।
