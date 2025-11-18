Bundi: बहन की डोली उठने से पहले उठेगी छोटे भाई की अर्थी, शादी का कार्ड बांटने के दौरान हुई दर्दनाक मौत, पिता गंभीर घायल

कोटा- लालसोट मेगा हाइवे पर प्रथम मेगा हाइवे क्रॉसिंग पर रविवार को सडक़ दुर्घटना ने मोटरसाइकिल सवार एक जने की मौत हो गई। वहीं दूसरा घायल हो गया। जिसे लाखेरी अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया। जानकारी के अनुसार रविवार रात को खरायता निवासी दीपक मीणा (24) अपने साथी शुभम के साथ गांव से लाखेरी आ रहा था, तभी प्रथम मेगा हाइवे क्रॉसिंग के समीप दुर्घटना का शिकार हो गया। बाद में राहगीरों ने पुलिस को सूचना देकर घायलों को लाखेरी अस्पताल भिजवाया। जहां पर चिकित्सक ने दीपक को मृत घोषित कर दिया।