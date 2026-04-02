बुरहानपुर ने भरा सरकारी खजाना,रजिस्ट्री, निगम, परिवहन, राजस्व में करोड़ों की वसूली

रजिस्ट्री

एक अप्रेल से जमीनों की नई गाइडलाइन लागू हो जाएगी। रजिस्ट्री विभाग ने 470 लोकेशन पर बढ़ोतरी प्रस्तावित की है। पुरानी दरों पर जमीनों की रजिस्ट्री कराने के लिए मंगलवार को अवकाश के दिन भी कार्यालय खुला तो लोगों की भीड़ रही। जिला पंजीयक पीपीएस तोमर ने बताया कि चालू वित्तीय वर्ष में शासन से 82 करोड का लक्ष्य मिला था। 30 मार्च तक विभाग ने 72 करोड का राजस्व प्राप्त किया। इस साल रजिस्ट्री कम हुई है,लेकिन राजस्व में पिछले साल की तुलना में बढ़ोतरी दर्ज की गई। नई दरों पर 8 आपत्तियां आई थी, जिसमें 6 आपत्तियां खारिज कर दो आपत्तियों को मान्य किया गया। ट्रांसपोर्ट नगर और दत्तत्रय नगर क्षेत्र में जमीनों की दरों को यथावत रखा गया है।