हाई रिटर्न का लालच, बातों-बातों में खाते से कराया ‘4 लाख’ का ट्रांजेक्शन, रहें सावधान

फरियादी ने जब अपनी इन्वेस्टमेंट की राशि वापस लेने का प्रयास किया गया तब फरियादी को उसकी राशि समय पर वापस नहीं मिलने पर शक हुआ। उसे पता चला की उसके साथ फ्रॉड हुआ है। ट्रांजेक्शन के माध्यम से फ्रॉडस्टर ने पीड़ित के खाते से 3 लाख 90 हजार 400 की धोखाधड़ी कर ली। साइबर सेल में शिकायत करने के बाद एसपी देवेंद्र पाटीदार के निर्देशन में सायबर हेल्प डेस्क ने शिकायत को अत्यंत गंभीरता से लेते हुए तत्काल नेशनल सायबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर विवीय धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज की।