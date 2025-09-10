Patrika LogoSwitch to English

बुरहानपुर

लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई, 12 हजार की रिश्वत लेते उपयंत्री को रंगेहाथों पकड़ा

MP News: मध्यप्रदेश के बुरहानपुर जिले में लोकायुक्त पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। आरईएस विभाग के उपयंत्री महेंद्र कोठारी को 12 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

Avantika Pandey

Sep 10, 2025

Lokayukta big action (फोटो सोर्स : पत्रिका)

MP News: मध्यप्रदेश के बुरहानपुर जिले में लोकायुक्त पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। आरईएस विभाग के उपयंत्री महेंद्र कोठारी को 12 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। आवेदक राजू बागमारे ने मामले की शिकायत लोकायुक्त कार्यालय में की थी। जिसके बाद इंदौर एसपी के निर्देश पर लोकायुक्त(Lokayukta Action) की टीम ने कार्रवाई की।

पहले 8, फिर 12 हजार की रिश्वत

जानकारी के मुताबिक, फरियादी राजू बागमारे जो कि पेशे से ठेकेदार हैं। उसने कुछ महीने पहले जनपद पंचायत खतनार में किसी काम का ठेका लिया था। ये काम पूरा हो चुका था। ठेके का काम पूरा होने के बाद मूल्यांकन होना था। इसके एवज में आरईएस विभाग के उपयंत्री महेंद्र कोठारी ने ठेकेदार 20 हजार रुपए रिश्वत की मांग की थी। फरियादी ने मंगलवार को 8 हजार रुपये रिश्वत की पहली किस्त के रूप में उपयंत्री को दी थी। वहीं रिश्वत की दूसरी किस्त देते समय लोकायुक्त पुलिस ने उपयंत्री को रंगे हाथों पकड़ लिया।

चाय की दुकान पर रिश्वत लेने की थी प्लानिंग

लोकायुक्त(Lokayukta Action) पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, उपयंत्री महेंद्र कोठारी ने पकड़े जाने के डर से चाय की दुकान पर रिश्वत लेने की प्लानिंग की थी। हालांकि लोकायुक्त पुलिस ने उसके किये कराए पर पानी फेर दिया। शहर के संजय नगर में चाय की दूकान पर 12 हजार रूपए रिश्वत लेते हुए उपयंत्री पकड़ा गया।

10 Sept 2025 03:36 pm

Madhya Pradesh / Burhanpur / लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई, 12 हजार की रिश्वत लेते उपयंत्री को रंगेहाथों पकड़ा

