लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई, 12 हजार की रिश्वत लेते उपयंत्री को रंगेहाथों पकड़ा

जानकारी के मुताबिक, फरियादी राजू बागमारे जो कि पेशे से ठेकेदार हैं। उसने कुछ महीने पहले जनपद पंचायत खतनार में किसी काम का ठेका लिया था। ये काम पूरा हो चुका था। ठेके का काम पूरा होने के बाद मूल्यांकन होना था। इसके एवज में आरईएस विभाग के उपयंत्री महेंद्र कोठारी ने ठेकेदार 20 हजार रुपए रिश्वत की मांग की थी। फरियादी ने मंगलवार को 8 हजार रुपये रिश्वत की पहली किस्त के रूप में उपयंत्री को दी थी। वहीं रिश्वत की दूसरी किस्त देते समय लोकायुक्त पुलिस ने उपयंत्री को रंगे हाथों पकड़ लिया।