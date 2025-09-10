Patrika LogoSwitch to English

इंदौर

‘तख्ता पलट हो चुका है…’, नेपाल टूर पैकेज पर बवाल, कांग्रेस नेता ने लगाए गंभीर आरोप

MP News: मध्यप्रदेश के कांग्रेस नेता और इंदौर जिला कांग्रेस सेवादल के कार्यवाहक अध्यक्ष विवेक खंडेलवाल ने रेल मंत्रालय और आईआरसीटीसी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। विवेक खंडेलवाल ने सोशल मीडिया पर नेपाल टूर पैकेज की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि, 'नेपाल में हिंसा हो रही है। तख्ता पलट हो चुका है....। पढ़ें पूरी खबर

इंदौर

Avantika Pandey

Sep 10, 2025

Violence in Nepal
Nepal tour package (फोटो सोर्स : सोशल मीडिया)

MP News:मध्यप्रदेश के कांग्रेस नेता और इंदौर जिला कांग्रेस सेवादल के कार्यवाहक अध्यक्ष विवेक खंडेलवाल ने रेल मंत्रालय और आईआरसीटीसी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। विवेक खंडेलवाल ने सोशल मीडिया पर नेपाल टूर पैकेज की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि, 'नेपाल में हिंसा हो रही है। तख्ता पलट हो चुका है, कई भारतीय वहां फसे है और IRCTC वहां 10 दिन की यात्रा के लिए पैकेज दे रहा है। क्या यात्रियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी विभाग लेगा या यात्रियों की जान से ज्यादा पैसा है।' बता दें कि, नेपाल में चल रहे भीषण विरोध-प्रदर्शनों और हिंसा(Nepal Violence) के बीच भारत के हजारों लोग फंसे हुए हैं। इस बीच मध्यप्रदेश के छतरपुर जिले के 4 परिवार भी नेपाल की राजधानी काठमांडू में एक होटल में फंसे हैं। इनमें बच्चों सहित कुल 14 लोग शामिल हैं।

नेपाल टूर पैकेज

विवेक खंडेलवाल का आरोप है कि, रेल मंत्रालय को यात्रियों की सुरक्षा की चिंता नहीं है। यहां सिर्फ पैसे कमाने की होड़ लगी हुई है। कांग्रेस नेता ने ट्वीट के जरिए इस पैकेज को रद्द करने की भी मांग की है।

नेपाल हिंसा के बीच छतरपुर के 4 परिवार फंसे

नेपाल हिंसा के बीच छतरपुर के 4 परिवार फंसे (फोटो सोर्स : पत्रिका)

नेपाल में चल रहे भीषण विरोध-प्रदर्शनों और हिंसा(Nepal Violence) के बीच भारत के हजारों लोग फंसे हुए हैं। इस बीच मध्यप्रदेश के छतरपुर जिले के 4 परिवार भी नेपाल की राजधानी काठमांडू में एक होटल में फंसे हैं। इनमें बच्चों सहित कुल 14 लोग शामिल हैं।

जानकारी के अनुसार, छतरपुर कोतवाली इलाके के गल्ला मंडी निवासी व्यापारी पप्पू मातेले, ट्रांसपोर्ट कारोबारी निर्देश अग्रवाल, गुड्डू अग्रवाल और एक कुशवाहा परिवार अपने परिजनों के साथ नेपाल घूमने गए थे। लेकिन अचानक बढ़ती हिंसा, आगजनी और तोड़फोड़ के कारण वे होटल से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। होटल में फंसे छतरपुर के निर्देश अग्रवाल ने खिड़की से बाहर हो रही हिंसा और आगजनी का वीडियो भेजा है। परिवारों ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सुरक्षित निकालने की अपील की है।

नेपाल में बवाल

Violence in Nepal (फोटो सोर्स : सोशल मीडिया)

जानकारी के मुताबिक, सोशल मीडिया ऐप पर बैन लगने के बाद नेपाल में प्रदर्शन शुरू हो गया, जिसने गंभीर रूप ले लिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए बैन हटा दिया गया। लेकिन बैन हटाने के बावजूद नेपाल में मंगलवार को हालात बेकाबू और अराजक हो गए। जेन- Z क्रांति के रूप में काठमांडू में लगातार दूसरे दिन सड़कों पर उतरे युवाओं ने राजनीतिक नेतृत्व पर जोरदार गुस्सा निकाला। आक्रोशित युवाओं ने संसद भवन, सरकार के मुख्यालय ‘सिंह दरबार’, राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री निवास, सुप्रीम कोर्ट और प्रमुख राजनीतिक दलों के कार्यालयों को आग में फूंक दिया। युवाओं के रेले ने दो पूर्व प्रधानमंत्रियों शेर बहादुर देउबा व झलनाथ खनाल और वित्त एवं विदेश मंत्री सहित कुछ मंत्रियों को दौड़ा-दौड़ा कर पीटा। पूर्व पीएम खनाल की पत्नी को जलाकर मार डाला।

10 Sept 2025 01:51 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / ‘तख्ता पलट हो चुका है…’, नेपाल टूर पैकेज पर बवाल, कांग्रेस नेता ने लगाए गंभीर आरोप

