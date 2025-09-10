‘तख्ता पलट हो चुका है…’, नेपाल टूर पैकेज पर बवाल, कांग्रेस नेता ने लगाए गंभीर आरोप

MP News:मध्यप्रदेश के कांग्रेस नेता और इंदौर जिला कांग्रेस सेवादल के कार्यवाहक अध्यक्ष विवेक खंडेलवाल ने रेल मंत्रालय और आईआरसीटीसी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। विवेक खंडेलवाल ने सोशल मीडिया पर नेपाल टूर पैकेज की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि, 'नेपाल में हिंसा हो रही है। तख्ता पलट हो चुका है, कई भारतीय वहां फसे है और IRCTC वहां 10 दिन की यात्रा के लिए पैकेज दे रहा है। क्या यात्रियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी विभाग लेगा या यात्रियों की जान से ज्यादा पैसा है।' बता दें कि, नेपाल में चल रहे भीषण विरोध-प्रदर्शनों और हिंसा(Nepal Violence) के बीच भारत के हजारों लोग फंसे हुए हैं। इस बीच मध्यप्रदेश के छतरपुर जिले के 4 परिवार भी नेपाल की राजधानी काठमांडू में एक होटल में फंसे हैं। इनमें बच्चों सहित कुल 14 लोग शामिल हैं।