3 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ाया वनपाल, लोकायुक्त की कार्रवाई

MP News: मध्यप्रदेश में रिश्वतखोरी का एक और मामला बुरहानपुर जिले से सामने आया है। जहां इंदौर लोकायुक्त ने कार्रवाई करते हुए वन विभाग के वनपाल को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है। हितग्राही से वन भूमि के पट्टे पर पीएम आवास योजना के मकान निर्माण की अनुमति देने के लिए रिश्वत की मांग की जा रही थी।



लोकायुक्त टीआई प्रतिभा तोमर ने बताया कि आरोपी कृष्ण कुमार पिता सूरजदीन बर्मन वन परिक्षेत्र धूलकोट के बोरी सर्कल में वन पाल के पद पर पदस्थ होकर ग्राम बोरी में ही किराए के मकान में रहता है। आवेदक सदाशिव पिता तेरसिंह डावर ने लोकायुक्त इंदौर से शिकायत की थी कि परिवार को ग्राम पंचायत द्वारा वन भूमि का पट्टा प्राप्त हुआ है। जिस पर पीएम आवास योजना के अंतर्गत मकान निर्माण कराने के लिए अनुमति देने के एवज में आरोपी वन पाल द्वारा 4 हजार की रिश्वत मांगी जा रही है।