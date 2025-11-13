न बुलेट…न थार! एमपी का ‘शकील डॉन’ घोड़े पर सवार होकर पहुंचा कोर्ट, VIDEO VIRAL

घोड़े पर डॉन को देखकर मौके पर मौजूद अधिवक्ता भी हैरान रह गए। इसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पेशी पर आए शेख शकील ने कहा कि मैं विकलांग हूं। पुलिस ने आर्म्स एक्ट का प्रकरण दर्ज किया था उसकी पेशी के लिए आया हूं। पैरों में तकलीफ होने से चलने में समस्या थी। इसलिए घोड़े पर सवार होकर कोर्ट पहुंचा। आरोपी को पेशी के लिए घोड़े पर सवार होकर कोर्ट की गेट तक पहुंचने फिर वापस घोड़े को एक स्थान पर बांधता देख लोग भी हैरान हो गए।