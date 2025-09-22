एमपी में 3 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथों धराए पटवारी और युवक, लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई

शिकायतकर्ता डवालीखुर्द निवासी ओंकार राठौर ने लोकायुक्त में शिकायत दर्ज कराई थी कि ग्राम डाबलीखुर्द में पुश्तैनी कृषी भूमि है। जिसकी ऋण पुस्तिका में आवेदक का नाम नाबालिग के रूप में दर्ज है। जिसे बालिग में बदलने की एवज में पटवारी प्रियंका ठाकुर और युवक नंदु कोली के द्वारा आवेदक से 4 हजार रुपए की रिश्वत की मांगी गई थी। साथ ही रिकार्डिंग के समय आवेदक से 1 हजार रुपए लिए गए थे।



आवेदक के द्वारा इसकी शिकायत लोकायुक्त इंदौर को की गई। सत्यापन में शिकायत सही पाए जाने पर सोमवार को पटवारी प्रियंका ठाकुर और युवक नंदू कोली को 3 हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ लिया। लोकायुक्त के द्वारा विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम 2018 की धारा 7 एवं 61(2) बीएनएस 2023 के अंतर्गत कार्रवाई जारी है।

