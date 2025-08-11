फिरोजा अली पेट्रोल पंप पर हंगामा, बाइक चालक ने लगाया पेट्रोल चोरी का आरोप

बाइक चालक कमर अली ने कहा कि दोपहर रविवार करीब 3:30 बजे पेट्रोल भरवाने के लिए पंप पर पहुंचा था। मैंने कर्मचारी से कहा कि पेट्रोल के नोजल को टंकी से ऊपर रखकर भरना, कर्मचारी ने मशीन पर 100 रुपए सेट करने के बाद नोजल स्टार्ट किया, लेकिन पेट्रोल की एक बूंद भी टंकी में नहीं गिरी और मशीन पर 18 रुपए 36 पैसे का पेट्रोल डलना बता दिया गया। तुरंत मशीन को रोकते हुए कर्मचारी से पूछा तो कर्मचारी ने डंपिंग की बात कही, जबकि यह हमने देख लिया। दिनभर में कितने वाहन चालकों के साथ इस तरह की डंपिंग कर पेट्रोल की चोरी की जाती होगी। इसका अंदाजा लगाया जा सकता है।