फिरोजा अली पेट्रोल पंप पर हंगामा, बाइक चालक ने लगाया पेट्रोल चोरी का आरोप

बुरहानपुर. खंडवा रोड स्थित फिरोजा अली पेट्रोल पंप पर एक बाइक चालक ने धोखाधड़ी कर पेट्रोल चोरी करने का आरोप लगाया। एक घंटे तक पंप पर हंगामे की स्थिति रही। बाइक चालक ने कहा कि एक बूंद भी पेट्रोल टंकी में नहीं गिरा और मशीन डिस्प्ले पर 18 रुपए 36 पैसे बताने लगी, यह कैसा हो सकता है। इस पर पंप संचालक ने इसे टेक्निकल फॉल्ट बताया।
बाइक चालक कमर अली ने कहा कि दोपहर रविवार करीब 3:30 बजे पेट्रोल भरवाने के लिए पंप पर पहुंचा था। मैंने कर्मचारी से कहा कि पेट्रोल के नोजल को टंकी से ऊपर रखकर भरना, कर्मचारी ने मशीन पर 100 रुपए सेट करने के बाद नोजल स्टार्ट किया, लेकिन पेट्रोल की एक बूंद भी टंकी में नहीं गिरी और मशीन पर 18 रुपए 36 पैसे का पेट्रोल डलना बता दिया गया। तुरंत मशीन को रोकते हुए कर्मचारी से पूछा तो कर्मचारी ने डंपिंग की बात कही, जबकि यह हमने देख लिया। दिनभर में कितने वाहन चालकों के साथ इस तरह की डंपिंग कर पेट्रोल की चोरी की जाती होगी। इसका अंदाजा लगाया जा सकता है।
पेट्रोल पंप पर हंगामेे के बाद भीड़ लग गई। बाइक चालक ने कहा कि हमें टेक्निकल जानकारी है, इसलिए चोरी पकड़ ली है। जबकि पंप पर वाहन चालक कई बार सिर्फ जीरो और राशि देखते हैं। जबकि पंप के नोजल में पेट्रोल नहीं आ रहा है, यह चोरी है। जिसकी शिकायत नापतौल विभाग से भी करेंगे। अगर मशीन में डंपिंग बार-बार होने से धोखा है। पंप पर मशीनों की तुरंत जांच की मांग की है।
सुधार के लिए कंपनी से की शिकायत वॉल्टेज की समस्या के चलते बहुत कम केस में ऐसा होता है, लेकिन मशीन ऑटोमेटिक बंद हो जाती है। सुधार के लिए इसकी शिकायत कंपनी को करते है। यह इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, हजारों घंटों में बहुत कम केस में ऐसा होता है। हमारे द्वारा दोबारा पेट्रोल निकालकर चेक भी कराया गया।एजाज हुसैन, पंप संचालक