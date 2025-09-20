Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

कारोबार

महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी इस हफ्ते हो सकती है, 25 हजार रुपये सैलरी पर इतना मिलेगा हाइक

केंद्रीय कर्मचारियों को त्योहारों पर कई तोहफे मिलेंगे। इनमें DA के साथ प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस और दिवाली बोनस शामिल है।

भारत

Ashish Deep

Sep 20, 2025

Rupee Symbol
महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी जल्द होने वाली है। (फोटो : Patrika)

DA Hike news : केंद्रीय कर्मचारियों के लिए नवरात्रि शुरू होने के साथ महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की खुशखबरी आने वाली है। जनवरी से जुलाई 2025 पीरियड के महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) का ऐलान के लिए मात्र कुछ दिन और इंतजार करना पड़ेगा। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक बुधवार 24 सितंबर को संभावित है, उसी दिन बैठक में महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मंजूरी दी जा सकती है।

त्योहारों में होती रही है महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी

एजी ऑफिस ब्रदरहुड प्रयागराज के पूर्व अध्यक्ष हरिशंकर तिवारी के मुताबिक जुलाई में घोषित होने वाले महंगाई भत्ते का ऐलान नवरात्रि के आसपास होता आया है। 22 सितंबर से नवरात्र शुरू हो रहे हैं और 24 सितंबर को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हो सकती है। उसमें महंगाई भत्ते में 3 फीसदी तक की बढ़ोतरी का ऐलान किया जा सकता है।

ये भी पढ़ें

Pension में बड़ा धमाका! अब UPS से छुटकारा पाना हुआ आसान
कारोबार
Which is better, NPS or UPS?, What are the disadvantages of UPS pension?, Is NPS replaced by UPS?, कौन सा बेहतर है, एनपीएस या यूपीएस?, यूपीएस पेंशन के नुकसान क्या हैं?, Ups vs nps in hindi, Ups vs nps calculator, Ups vs nps salary, Ups vs nps vs ops, Ups vs ops, UPS vs NPS calculator excel, NPS vs OPS Calculator, NPS vs UPS comparison chart,

2028 तक आ सकता है 8वां वेतन आयोग

तिवारी के मुताबिक महंगाई भत्ते में यह बढ़ोतरी अनंतिम होगी। क्योंकि जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग को लागू होना है। ऐसी स्थिति में महंगाई भत्ता शून्य होकर नए वेतनमान में मर्ज हो जाता है। हालांकि 8वें वेतन आयोग पर अभी बहुत काम बाकी है। उम्मीद की जा रही है कि आयोग के सदस्य और दूसरे जरूरी काम पूरे होने के बाद 2028 तक नए वेतन आयोग को मंजूरी मिल जाए।

750 रुपये महीने की बढ़ोतरी का अनुमान

तिवारी के मुताबिक महंगाई भत्ता 3 फीसदी बढ़ने के बाद 58 फीसदी पर पहुंच जाएगा। इससे पहले इसमें 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई थी। मान लेते हैं किसी कर्मचारी की बेसिक तनख्वाह 25000 रुपये है तो उसका मंथली महंगाई भत्ता 13750 रुपये बनता है। 3 फीसदी की बढ़ोतरी के बाद यह रकम 14500 रुपये हो जाएगी।

8वें वेतन आयोग में क्यों हो रही देरी

तिवारी के मुताबिक नए वेतन आयोग के गठन की फाइल तो सही समय पर चली थी लेकिन उसके बाद सरकार की ओर से ही उसमें देरी हो रही है। सरकार ने मॉनसून सत्र में बताया था कि 8वें वेतन आयोग पर राज्यों और केंद्र सरकार के दूसरे विभागों से प्रस्ताव मांगा गया था लेकिन उनके पास से अब तक फीडबैक नहीं आया है। फीडबैक मिलने के बाद आयोग के अध्यक्ष और Terms of Reference को तैयार किया जाएगा। इस बीच, कर्मचारी संगठनों GENC, AIRF और भारतीय मजदूर संघ ने भी सरकार को इस बारे में एप्रोच किया था लेकिन खास बात नहीं बनी। इससे कर्मचारियों खासकर पेंशनरों में काफी नाराजगी है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Business news

Updated on:

22 Sept 2025 06:02 pm

Published on:

20 Sept 2025 04:09 pm

Hindi News / Business / महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी इस हफ्ते हो सकती है, 25 हजार रुपये सैलरी पर इतना मिलेगा हाइक

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.