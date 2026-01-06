6 जनवरी 2026,

कारोबार

Stock Market: एक साल में 40% से ज्यादा चढ़ा Adani Power, क्या आगे भी है तेजी की गुंजाइश?

Adani Power share target 2026: शेयर बाजार में अडानी स्टॉक्स अक्सर चर्चा का विषय बने रहते हैं। अडानी की कई कंपनियों ने निवेशकों को शानदार रिटर्न दिया है।

भारत

image

Newsdesk

image

Neeraj Nayyar

Jan 06, 2026

Adani Power share price: अडानी समूह (Adani Group) की कंपनी अडानी पावर लिमिटेड शेयर मार्केट (Stock Market) में अच्छा प्रदर्शन कर रही है। कंपनी का स्टॉक पिछले एक साल में 40% से अधिक का रिटर्न दे चुका है। ऐसे में निवेशकों के मन में एक सवाल है कि क्या इसमें तेजी की और कितनी गुंजाइश है? ब्रोकरेज फर्म JM फाइनेंशियल ने अडानी पावर को 'बाय' रेटिंग दी है। ब्रोकरेज ने इसके लिए टारगेट प्राइस 178 रुपए रखा है, जो इसके मौजूद भाव 147.36 से काफी ज्यादा है। इस लिहाज से देखें, तो फिलहाल अडानी के इस स्टॉक के ऊपर चढ़ने की संभावना मौजूद है।

प्राइवेट सेक्टर में बड़ा नाम

JM फाइनेंशियल अडानी पावर को लेकर बुलिश है। बिजनेसटुडे की रिपोर्ट के अनुसार, JM फाइनेंशियल ने अडानी पावर खरीदने का सुझाव देते हुए इसके लिए टारगेट प्राइस 178 रुपए प्रति शेयर रखा है। ब्रोकरेज का कहना है कि अडानी पावर 18.1 GW की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी के साथ प्राइवेट सेक्टर की सबसे बड़ी थर्मल पावर प्रोड्यूसर के रूप में उभरी है, जिसमें 10.8 GW ऑर्गेनिक कैपेसिटी और एक्विजिशन के जरिए जोड़ी गई 7.3 GW कैपेसिटी शामिल है। कंपनी FY32 तक 41.9 GW क्षमता हासिल करने की दिशा में काम कर रही है। JM फाइनेंशियल को उम्मीद है कि कंपनी की ऑपरेशनल क्षमता FY32 तक 41.3 GW तक पहुंच जाएगी। इसके अलावा, Ebitda प्रति MW FY32 तक लगभग 1.8 करोड़ रुपए होने का अनुमान है।

कंपनी की क्षमता पर पूरा भरोसा

ब्रोकरेज का कहना है कि थर्मल पावर भारत की ग्रोथ और ग्रिड स्थिरता के लिए बहुत ज़रूरी है। पीक पावर डिमांड FY24 के लगभग 250 GW से बढ़कर FY32 तक 386 GW और FY47 तक 700 GW से अधिक होने की उम्मीद है। JM फाइनेंशियल ने कहा कि अडानी पावर उन पहली कंपनियों में शामिल रही है, जिन्होंने कोविड के बाद पीक डिमांड में बढ़ोतरी को पहचाना और क्षमता विस्तार से इसका जवाब दिया। कंपनी की एग्जीक्यूशन क्षमताओं को देखते हुए इसके वित्तवर्ष- 32 से FY33 के आसपास 41.9 GW का टारगेट हासिल करने की बहुत ज्यादा संभावना है।

ग्रीन लाइन पर Adani Power

अडानी पावर का शेयर इस समय 147 रुपए से अधिक पर ट्रेड कर रहा है। बीते एक साल में इसने अपने निवेशकों को 47.86% का शानदार रिटर्न दिया है। इसका 52 वीक का हाई लेवल 182.70 रुपए है। पिछले पांच दिनों में स्टॉक 2.79% चढ़ चुका है और 6 जनवरी के कारोबार में भी यह ग्रीन लाइन पकड़कर चल रहा है। JM फाइनेंशियल का मानना है कि अभी इस शेयर में ऊपर चढ़ने की और गुंजाइश बाकी है।

(डिस्क्लेमर: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी मात्र है। यह निवेश की सलाह नहीं है। कहीं भी पैसा लगाने से पहले अपने निवेश सलाहकार से परामर्श लें।)

Updated on:

06 Jan 2026 12:49 pm

Published on:

06 Jan 2026 12:44 pm

