Stock Market: एक साल में 40% से ज्यादा चढ़ा Adani Power, क्या आगे भी है तेजी की गुंजाइश?

JM फाइनेंशियल अडानी पावर को लेकर बुलिश है। बिजनेसटुडे की रिपोर्ट के अनुसार, JM फाइनेंशियल ने अडानी पावर खरीदने का सुझाव देते हुए इसके लिए टारगेट प्राइस 178 रुपए प्रति शेयर रखा है। ब्रोकरेज का कहना है कि अडानी पावर 18.1 GW की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी के साथ प्राइवेट सेक्टर की सबसे बड़ी थर्मल पावर प्रोड्यूसर के रूप में उभरी है, जिसमें 10.8 GW ऑर्गेनिक कैपेसिटी और एक्विजिशन के जरिए जोड़ी गई 7.3 GW कैपेसिटी शामिल है। कंपनी FY32 तक 41.9 GW क्षमता हासिल करने की दिशा में काम कर रही है। JM फाइनेंशियल को उम्मीद है कि कंपनी की ऑपरेशनल क्षमता FY32 तक 41.3 GW तक पहुंच जाएगी। इसके अलावा, Ebitda प्रति MW FY32 तक लगभग 1.8 करोड़ रुपए होने का अनुमान है।