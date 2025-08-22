लगातार 6 दिन की तेजी के बाद शेयर बाजार में आज आई मंदी, 400 अंक टूटा सेंसेक्स, जानिए वजह

सेक्टोरल सूचकांकों की बात करें, तो शुक्रवार को शुरुआती कारोबार में सबसे अधिक गिरावट निफ्टी मेटल में 0.68 फीसदी देखने को मिली। इसके अलावा, निफ्टी प्राइवेट बैंक में 0.57 फीसदी, निफ्टी रियल्टी में 0.69 फीसदी, निफ्टी एफएमसीजी में 0.39 फीसदी, निफ्टी आईटी में 0.52 फीसदी, निफ्टी हेल्थकेयर इंडेक्स में 0.14 फीसदी, निफ्टी ऑयल एंड गैस में 0.53 फीसदी, निफ्टी ऑटो में 0.10 फीसदी और निफ्टी मिडस्मॉल हेल्थकेयर में 0.34 फीसदी की गिरावट देखने को मिली। इससे इतर निफ्टी मीडिया में 0.64 फीसदी, निफ्टी फार्मा में 0.01 फीसदी, निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में 0.17 फीसदी और निफ्टी मिडस्मॉल आईटी एंड टेलीकॉम में 0.23 फीसदी की तेजी दिखी।