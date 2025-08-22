लगातार 6 दिन की तेजी के बाद शेयर बाजार में आज आई मंदी, 400 अंक टूटा सेंसेक्स, जानिए वजह

भारतीय शेयर बाजार हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को गिरावट के साथ खुला है। शुरुआती कारोबार में भी बाजार में गिरावट देखी जा रही है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक सेंसेक्स आज 81,951 पर खुला। शुरुआती कारोबार में यह 422 अंक की गिरावट के साथ 81,578 पर आ गया। सेंसेक्स पैक के 30 शेयरों में से सिर्फ 5 शेयर हरे निशान पर और 26 शेयर लाल निशान पर ट्रेड करते दिखाई दिए। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक निफ्टी शुरुआती कारोबार में 0.48 फीसदी या 119 अंक की गिरावट के साथ 24,961 पर ट्रेड करता दिखाई दिया।
जीएसटी रिफॉर्म्स की खबरों बीच लगातार 6 दिन की तेजी के बाद आज बाजार में गिरावट दिखी है। आज अमेरिकी केंद्रीय बैंक के चेयरमैन जेरोम पॉवेल का पॉलिसी रिमार्क्स सामने आएगा। इससे पहले निवेशक सतर्क रुख अपना रहे हैं।
सेंसेक्स पैक के शेयरों में शुरुआती कारोबार में बीईएल, महिंद्रा एंड महिंद्रा, बजाज फाइनेंस और लार्सन एंड टुब्रो के शेयर में तेजी देखने को मिली। वहीं, एचसीएल टेक, एशियन पेंट, एचडीएफसी बैंक, अल्ट्राटेक सीमेंट, टीसीएस, आईटीसी, आईसीआईसीआई बैंक, एनटीपीसी, टेक महिंद्रा, टाटा स्टील, बजाज फिनसर्व, पावरग्रिड, ट्रेंट, रिलायंस, अडानी पोर्ट्स, टाटा मोटर्स, एसबीआई, एचयूएल, एक्सिस बैंक, जोमैटो, मारुति, इन्फोसिस, कोटक बैंक, टाइटन और सनफार्मा के शेयर में गिरावट देखने को मिली।
सेक्टोरल सूचकांकों की बात करें, तो शुक्रवार को शुरुआती कारोबार में सबसे अधिक गिरावट निफ्टी मेटल में 0.68 फीसदी देखने को मिली। इसके अलावा, निफ्टी प्राइवेट बैंक में 0.57 फीसदी, निफ्टी रियल्टी में 0.69 फीसदी, निफ्टी एफएमसीजी में 0.39 फीसदी, निफ्टी आईटी में 0.52 फीसदी, निफ्टी हेल्थकेयर इंडेक्स में 0.14 फीसदी, निफ्टी ऑयल एंड गैस में 0.53 फीसदी, निफ्टी ऑटो में 0.10 फीसदी और निफ्टी मिडस्मॉल हेल्थकेयर में 0.34 फीसदी की गिरावट देखने को मिली। इससे इतर निफ्टी मीडिया में 0.64 फीसदी, निफ्टी फार्मा में 0.01 फीसदी, निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में 0.17 फीसदी और निफ्टी मिडस्मॉल आईटी एंड टेलीकॉम में 0.23 फीसदी की तेजी दिखी।