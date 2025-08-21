Patrika LogoSwitch to English

कारोबार

इन 9 जॉब्स का है फ्यूचर ब्राइट और इन 9 पर लटक रही तलवार, देख लें कौन सी करते हैं आप

Best Jobs for The Future: जॉब मार्केट में इस समय अनिश्चितता देखने को मिल रही है। ऐसा पहले 2022 में देखने को मिला था, जब चैटजीपीटी लॉन्च हुआ था।

नई दिल्ली

Pawan Jayaswal

Aug 21, 2025

Best Jobs for The Future
जॉब मार्केट में अनिश्चितता का माहौल है। (PC: Gemini)

पिछले कुछ महीनों में आपने छंटनी की काफी खबरें सुनी होंगी। इस दौरान कई बड़ी आईटी कंपनियों ने छंटनी की घोषणा की है। देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टीसीएस ने जुलाई में 12000 लोगों की छंटनी की घोषणा की थी। माइक्रोसॉफ्ट ने इस साल अब तक 15,000 लोगों की छंटनी की है। इंटेल अपनी 15 से 20 फीसदी वर्कफोर्स घटा रहा है, इससे करीब 10,000 लोगों की नौकरी चली जाएगी। इसके अलावा ऑटोमोटिव और मैन्यूफैक्चरिंग जैसे सेक्टर्स में भी वर्कफोर्स घटाई जा रही है। भारत के जॉब मार्केट में इससे पहले ऐसे अनिश्चितता 2022 में देखने को मिली थी। यह वह समय था जब चैटजीपीटी लॉन्च हुआ था।

क्यों खतरे में हैं नौकरियां?

जॉब मार्केट में इस समय देखी जा रही अनिश्चितता के पीछे कई फैक्टर्स हैं। इनमें अमेरिकी टैरिफ का जोखिम, वैश्विक अर्थव्यवस्था में अस्थिरता और जेनेरेटिव एआई और ऑटोमेशन का विस्तार शामिल हैं। इन फैक्टर्स ने कर्मचारियों में डर पैदा कर दिया है।

बढ़ रही कॉस्ट कटिंग

भूराजनैतिक तनाव और वैश्विक अर्थव्यवस्था में सुस्ती के चलते आई अनिश्चितता ने कॉस्ट कटिंग को बढ़ावा दिया है। वहीं, महामारी के बाद आईटी इंडस्ट्री में आए बूम में जबरदस्त हायरिंग हुई थी। इसके बाद अब वर्कफोर्स को घटाया जा रहा है। एआई का उभरना इसमें आग में घी की तरह काम कर रहा है।

फ्यूचर ऑफ जॉब्स

वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2025 में उन जॉब्स के बारे में बताया गया है, जिनमें 2030 तक बढ़ोतरी होगी। साथ ही रिपोर्ट में उन जॉब्स के बारे में भी बताया गया, जिनमें साल 2030 तक गिरावट आएगी। आइए जानते हैं।

2030 तक तेजी से बढेंगी ये जॉब्स


  1. बिग डेटा स्पेशलिस्ट्स




  2. फिनटेक इंजीनियर्स




  3. एआई और मशीन लर्निंग स्पेशलिस्ट्स




  4. सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन डेवलपर्स




  5. सिक्युरिटी मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट्स




  6. डेटा वेयरहाउसिंग स्पेशलिस्ट्स




  7. ऑटोनोमस एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल स्पेशलिस्ट्स




  8. यूआई एंड यूएक्स डिजाइनर्स




  9. लाइट ट्रक या डिलीवरी सर्विस ड्राइवर्स

2030 तक तेजी से घटेंगी ये जॉब्स


  1. पोस्टल सर्विस क्लर्क्स




  2. बैंक टेलर्स एंड रिलेटेड क्लर्क्स




  3. डेटा एंट्री क्लर्क्स




  4. कैशियर एंड टिकट क्लर्क्स




  5. एडमिनिस्ट्रेटिव एसिस्टेंट एंड एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरीज




  6. प्रिंटिंग एंड रिलेटेड ट्रेड्स वर्कर्स




  7. एकाउंटिंग, बुक कीपिंग एंड पेरोल क्लर्क्स




  8. मटेरियल रिकॉर्डिंग एंड स्टॉक कीपिंग क्लर्क्स




  9. ट्रांसपोर्टेशन अटेंडेंट्स एंड कंडक्टर्स

Published on:

21 Aug 2025 03:16 pm

Hindi News / Business / इन 9 जॉब्स का है फ्यूचर ब्राइट और इन 9 पर लटक रही तलवार, देख लें कौन सी करते हैं आप

