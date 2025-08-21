इन 9 जॉब्स का है फ्यूचर ब्राइट और इन 9 पर लटक रही तलवार, देख लें कौन सी करते हैं आप

पिछले कुछ महीनों में आपने छंटनी की काफी खबरें सुनी होंगी। इस दौरान कई बड़ी आईटी कंपनियों ने छंटनी की घोषणा की है। देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टीसीएस ने जुलाई में 12000 लोगों की छंटनी की घोषणा की थी। माइक्रोसॉफ्ट ने इस साल अब तक 15,000 लोगों की छंटनी की है। इंटेल अपनी 15 से 20 फीसदी वर्कफोर्स घटा रहा है, इससे करीब 10,000 लोगों की नौकरी चली जाएगी। इसके अलावा ऑटोमोटिव और मैन्यूफैक्चरिंग जैसे सेक्टर्स में भी वर्कफोर्स घटाई जा रही है। भारत के जॉब मार्केट में इससे पहले ऐसे अनिश्चितता 2022 में देखने को मिली थी। यह वह समय था जब चैटजीपीटी लॉन्च हुआ था।