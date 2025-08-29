Share Market: 2 दिन तक जबरदस्त गिरावट के बाद बाजार ने खाई पलटी, शेयरों में लौट आई खरीदारी

गुरुवार को आई जबरदस्त गिरावट के बाद आज हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को भारतीय शेयर बाजार बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक सेंसेक्स आज बेहद मामूली गिरावट के साथ 80,010 पर खुला। शुरुआती कारोबार में यह 0.14 फीसदी या 120 अंक की बढ़त के साथ 80,200 पर ट्रेड करता दिखाई दिया। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 20 शेयर हरे निशान पर और 10 शेयर लाल निशान पर ट्रेड करते दिखे। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक निफ्टी शुरुआती कारोबार में 0.14 फीसदी या 36 अंक की बढ़त के साथ 24,537 पर ट्रेड करता दिखाई दिया।