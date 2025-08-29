Share Market: 2 दिन तक जबरदस्त गिरावट के बाद बाजार ने खाई पलटी, शेयरों में लौट आई खरीदारी

गुरुवार को आई जबरदस्त गिरावट के बाद आज हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को भारतीय शेयर बाजार बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक सेंसेक्स आज बेहद मामूली गिरावट के साथ 80,010 पर खुला। शुरुआती कारोबार में यह 0.14 फीसदी या 120 अंक की बढ़त के साथ 80,200 पर ट्रेड करता दिखाई दिया। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 20 शेयर हरे निशान पर और 10 शेयर लाल निशान पर ट्रेड करते दिखे। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक निफ्टी शुरुआती कारोबार में 0.14 फीसदी या 36 अंक की बढ़त के साथ 24,537 पर ट्रेड करता दिखाई दिया।
सेंसेक्स पैक के शेयरों में सबसे अधिक तेजी एचयूएल में 2.06 फीसदी देखने को मिली। इसके अलावा, एशियन पेंट, ट्रेंट, आईटीसी, कोटक बैंक, अल्ट्राटेक सीमेंट, बीईएल, एचडीएफसी बैंक, सनफार्मा, रिलायंस, एचसीएल टेक, टाटा स्टील, टीसीएस, भारती एयरटेल और बजाज फिनसर्व के शेयर में भी तेजी देखने को मिली। इससे इतर एसबीआई, मारुति, लार्सन एंड टुब्रो, एक्सिस बैंक, पावरग्रिड, टेक महिंद्रा, टाइटन, अडानी पोर्ट्स, टाटा मोटर्स, इन्फोसिस, जोमैटो, एनटीपीसी और महिंद्रा एंड महिंद्रा के शेयर में गिरावट देखने को मिली।
सेक्टोरल सूचकांकों की बात करें, तो आज सबसे अधिक तेजी निफ्टी एफएमसीजी में 1.38 फीसदी देखने को मिली। इसके अलावा, निफ्टी प्राइवेट बैंक में 0.41 फीसदी, निफ्टी हेल्थकेयर इंडेक्स में 0.11 फीसदी और निफ्टी मिडस्मॉल हेल्थकेयर में 0.17 फीसदी की तेजी दिखी। इससे इतर, निफ्टी रियल्टी में 1.02 फीसदी, निफ्टी पीएसयू बैंक में 0.44 फीसदी, निफ्टी मेटल में 0.34 फीसदी, निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में 0.07 फीसदी, निफ्टी ऑयल एंड गैस में 0.36 फीसदी और निफ्टी मिडस्मॉल फाइनेंशियल सर्विसेज में 0.50 फीसदी की गिरावट दिखाई दी।